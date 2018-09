Coimas en la obra pública: “Los gobernadores lo saben y tienen miedo”

Las esquirlas de la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” empiezan a lastimar a quienes tuvieron obra pública a cargo en el interior del país durante los gobiernos kirchneristas. El periodista Diego Cabot, quien llevó adelante el grupo de trabajo que denunció el caso de corrupción más importante del país fue entrevistado en ElDía desde Cero y habló de todo.

Pietroboni, Losi, Pitón. Las empresas entrerrianas aparecen nombradas en la planilla de Excel que el financista Ernesto Clarens entregó a la Justicia en el marco de la cusa conocida como “El cuaderno de las coimas”. Son más de 80 las empresas dedicadas a la obra pública nombradas por poderoso operador kirchnerista, aunque, al menos por ahora, sólo estas tres están vinculadas directamente con lo hecho en Entre Ríos.

Sobre los avances de la causa, su gestación y, sobre todo, del trabajo periodístico que lo catapultó a los primeros planos de todos los medios de comunicación, dialogó el periodista Diego Cabot. Lo hizo el último jueves en ElDía desde Cero, que se emite de lunes a viernes, de 9 a 12 en Radio Cero.

Desde el 2003, Cabot cubría lo que pasaba en el “mega Ministerio de Planificación Federal” para el diario La Nación. Y, según su propio testimonio, el kirchnerismo ya evidenciaba “una doble moral muy marcada, un doble discurso y la mentira como forma de comunicación”. Así como “los empresarios que en público aplaudían y en privado negociaban en forma espuria todos sus contratos”.

En 2007 cuando fue a una librería de la costa argentina y vio que no había ningún libro que se refiera a la parte más oscura del kirchnerismo, llamó a su compañero de redacción Francisco Olivera y le sugirió la oportunidad. “Una vez que teníamos buena parte del material de “Hablen con Julio” fuimos a ver al editor, que era quien luego fue secretario de Cultura, Pablo Avelluto. Era 2007 y todavía no se sabía si De Vido iba a seguir en el gobierno, no podíamos publicar un libro de un ex ministro, nos decía Pablo”, contó.

“El kirchnerismo irremediablemente va a ganar las elecciones, le contestamos. Y el kirchnerismo, sin De Vido, sin Moreno, sin ese tipo de personajes no se concibe. Y vas a ver que (con Cristina) va a seguir siendo ministro”, respondieron los periodistas al responsable de Sudamericana. “Y De Vido terminó siendo ministro hasta el último día de Cristina Kirchner en la presidencia”, agregó.

-Sobre corrupción es la causa más importante del país, ¿coincidís?

– Lo fuerte es escuchar el relato en primera persona. Es contundente escuchar cuando un empresario dice: ‘yo pagaba todos los meses a (Julio) De Vido, pasaba por la casa y me sentaba en el living, al lado de unos bonsái’. Me parece que la causa es única por eso, porque tiene los relatos descarnados de cómo sucedieron las cosas.

-Quedaron un poco lejos los cuadernos, pero ¿qué respondés a quienes criticaron las fotocopias en su momento?

-Si hay un asesinato y alguien dice yo lo mate, es posible que el caso esté resuelto. Acá hay alguien que dice ‘yo pagué coimas’, y del otro lado hay alguien que dice ‘yo recibí coimas’. Te diría que ese hecho no es controvertido. Es la negación de las evidencias. El testigo presencial (el chofer Oscar Centeno) dice ‘yo los escribí’. Y los empresarios dicen: ‘lo que está escrito ahí es real’. La única diferencia que hay, y que tiene que ver con las multas y los delitos de lavado de dinero, tiene que ver con los montos, porque los empresarios dicen que eran en pesos, pero nadie les cree. Mirá que los empresarios, que no ponen ni un monoambiente en pesos van a pagar las coimas en peso y el gobierno se las va a recibir.

-Es la primera vez que los empresarios más importantes del país están imputados por corrupción…

-Cuando pasó lo de López en el convento, una de las críticas más fuertes a quienes cubríamos eso era que siempre nos metíamos con los funcionarios kirchneristas y no con los empresarios. Pero no es tan fácil agarrar a los empresarios…andá a probar algo que pasaba n las zonas bajas de los edificios de los poderosos. Tenés que conseguir un testigo que te lo cuente, bueno lo conseguimos y están cayendo los empresarios más importantes de la argentina. Techint, Iecsa, Pescarmona, Roggio…

Cabot se refirió a la importancia de la fuente principal que tuvo su investigación, Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno, con quien tenía vínculo hace algunos años porque vive en la misma cuadra que él, y porque ya habían tenido varias conversaciones luego de la publicación de “Hablen con Julio”, donde los periodistas comienzan a quitar el velo sobre el mecanismo de corrupción en la obra pública que funcionó durante las gestiones kirchneristas.

Además, al ser consultado por lo que viene, fue claro: “todavía falta muchísimo”. Porque “hay una cantidad de información que fueron aportando los propios imputados en la causa; hay cosas que dieron los allanamientos que no han sido resultas, todavía hay mucho por investigar”.

“Seguro que mucho de esto en las provincias, por las ramificaciones mismas de la causa, ojalá que así sea. A mí celular y a mis redes sociales me llega una cantidad impresionante de causas pequeñas de este tipo de todos los lugares del país”, contó el periodista, que también se refirió a la situación de quienes gobernaron durante los doce años de Cristina y Néstor Kirchner.

“Cada provincia funcionaba con un esquema similar para financiar a la política. Los gobernadores lo saben, y por eso están con tanto temor. La prueba concreta es cuando Abal Medina reconoce que cuando le llegaban bolsos de plata para la campaña la mayoría iba a los distritos a donde no eran gobierno, porque en los distritos donde eran gobierno, dijo, ‘de eso se encargaban los gobernadores’”, expresó Cabot.