Colón no entrenó y pedirá postergar el partido con San Lorenzo

Luego de realizarse los estudios correspondientes, el Ministerio de Salud sacó un comunicado oficial anunciando que los 8 jugadores y el kinesiólogo del Sabalero no padecen dengue. Sin embargo, el plantel no entrenó esta tarde y pretenden no jugar el fin de semana ante el Ciclón.

Resultaron negativas las pruebas realizadas a los 8 jugadores y el kinesiólogo de Colón por Dengue. Varios integrantes del plantel Sabalero habían aparecido con algunos síntomas, pero luego de realizarse estudios, los resultados dieron negativos. Sin embargo, el conjunto de Santa Fe hoy no realizó la práctica que tenía prevista para la tarde, por tener pocos jugadores a disposición y pedirá la postergación del duelo ante San Lorenzo, del próximo sábado a las 21.30 en el Brigadier Estanislao López.

“El Ministerio de Salud Informa que los laboratorios realizados al personal y jugadores de Colón arrojaron un resultado Negativo para Dengue. La provincia, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Epidemiología informan que ante síndromes febriles comunicados por jugadores y personal del Club Atlético Colón, se han tomado las muestras correspondientes y han arrojado un resultado Negativo para la enfermedad de Dengue”, anuncia el Ministerio en un comunicado oficial.

“Ayer por la tarde las personas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad fueron trasladadas al Hospital JM Cullen para realizarles pruebas específicas, con el objeto de descartar la enfermedad. Las muestras fueron analizadas en el Laboratio Central de la Provincia y dieron un resultado Negativo para Dengue. Sin embargo a estos pacientes se les realizará una segunda muestra de acuerdo al protocolo aplicado para estos casos”, finaliza.