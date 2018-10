Comenzó el debate sobre la usurpación de identidad en redes sociales

En la tarde de hoy, el Senado de la Nación recibió a directivos de Facebook y Twitter para dar comienzo al debate a los proyectos contra los delitos de usurpación o suplantación de identidad en las redes sociales.

En un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales –presidida por el Senador Pedro Guastavino- y de Sistemas y Libertad de Expresión, el Senado dio inicio al debate sobre las distintas iniciativas que apuntan a penalizar la usurpación o suplantación de identidad en las plataformas digitales.

Se trata de cuatro iniciativas que apuntan a buscar una solución a la problemática, presentadas por el Senador Pichetto y otros (Guastavino aporto su firma), el Senador Lovera, Fiore Viñuales y el proyecto presentado por la Senadora Elías de Pérez.

La reunión comenzó con la exposición de Juan de Dios Batiz, Director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Facebook “las normas comunitarias de Facebook determinan claramente lo que está y lo que no está permitido en la plataforma. Navegar la línea entre promover la libertad de expresión y mantener a la comunidad segura es uno de los grandes retos que enfrenta la empresa”.

“Tenemos un equipo de 20.000 personas trabajando en seguridad e invertimos en tecnología y sistemas automatizados donde se detectan patrones que nos permiten ver qué son cuentas falsas”, destacó el directivo de Facebook y sintetizó que “Facebook no se opone a la regulación, pero creo que tiene que ser sensible, práctica y que no inhiba la innovación”.

A continuación, expuso el responsable de Política Pública de Twitter Latinoamérica, Hugo Martínez Nicolat: “Nos enfocamos por construir un espacio confiable y saludable que apoye el debate libre y democrático”, “debido a las mejoras en los procesos que hemos implementado, ahora eliminamos un 214% más de cuentas, año tras año, por violar las políticas de nuestra plataforma” y concluyó aclarando que “las plataformas no publicamos la información, damos el espacio. Coincidimos en el hecho de que hay cosas que no son deseables. El objetivo es que todos conozcan las reglas y tengan conciencia de las repercusiones de sus acciones para no reincidir. Los usuarios son responsables de lo que producen y las plataformas de tener mecanismos para que se ejecuten las reglas”.

En su turno, Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos destacó que “es tal la magnitud de la suplantación de identidad digital, que la ONU ha determinado que esta situación puede llegar a ser una amenaza contra la seguridad de las naciones”.

Además, en la reunión llevada a cabo en el Salón Illia del Senado de la Nación, expusieron Eduardo Bertoni, de la Agencia de Información Pública, Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos, Hernán Gonçalvez Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral y Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal.