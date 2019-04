Comenzó el Torneo Oficial de AVG en tres categorías

El sábado 13 de abril se jugó en Sub 17 y Sub 23 masculino, mientras que el sábado pasado fue el turno de Sub 15 en ambas ramas, con buena presencia de equipos y partidos por demás interesantes.

El inicio de la competencia fue con las categorías Sub 17 y Sub 23 Masculino, donde participaron equipos de Gualeguaychú, Larroque y Fray Bentos.

En Sub 17 el ganador de la fecha inicial fue Central Larroque, que se impuso sobre Pescadores 2-0 (25-20 y 25-21), ante Independiente 2-0 (25-14 y 25-17) y frente a la Escuela Municipal de Fray Bentos por 2-0 con parciales de 25-22 y 26-24. En el segundo lugar quedó Pescadores, que superó a la Escuela Municipal de Fray Bentos 2-0 (25-18 y 25-19) y a Independiente 2-1 (25-21, 18-25 y 15-12), mientras que los uruguayos de Escuela Municipal superaron a Independiente 2-1 (25-19, 21-25 y 15-13) para quedarse con el tercer puesto.

En Sub 23 el primer lugar quedó en manos de Racing Club, que se impuso en la fecha en forma invicta derrotando a Olimpia de Urdinarrain 2-0 (25-6 y 25-10), a Escuela Municipal de Fray Bentos 2-0 (25-12 y 25-14) y a Pescadores 2-0 (25-16 y 25-22). El segundo lugar fue para Pescadores, que superó a Escuela Municipal de Fray Bentos 2-1 (25-27, 25-19 y 15-6) y a Olimpia de Urdinarrain 2-0 (25-12 y 25-22), mientras que Fray Bentos terminó tercero ganándole a Olimpia 2-0 (25-16 y 25-16).

El pasado sábado en los gimnasios de Racing e Independiente se jugó la primera fecha de Sub 15 en ambas ramas. En la rama femenina el primer lugar fue para Racing, que en la fase de grupos venció a Independiente 2-0, a Central Larroque B 2-0 y a Pescadores 2-0, para derrotar en el partido decisivo a Central Larroque A por 2-0 (25-21 y 25-13). Central Larroque había llegado al partido final venciendo en su zona a Racing B y Olimpia de Urdinarrain 2-0. Por el tercer puesto, Independiente le ganó a Olimpia 2-0 (25-22 y 25-17) y por el quinto puesto, Racing B superó a Pescadores 2-1 (22-25, 25-18 y 15-11).

En el torneo masculino, la primera fecha quedó en manos de Independiente, que ganó los cuatro partidos disputados. El formato de disputa fue en dos rondas todos contra todos, enfrentando a Central Larroque, Independiente y Olimpia de Urdinarrain, donde los chicos del Rojo se impusieron en los cuatro juegos por 2-0, mientras que Central Larroque fue segundo al derrotar en dos oportunidades a los de Urdinarrain y caer frente a Independiente.

La próxima actividad para la AVG será el sábado que viene con el primer encuentro de Minivoley que se realizará en Olimpia de Urdinarrain, mientras que el domingo 28 se disputará la fecha inicial de Primera Femenina en dos canchas de nuestra ciudad.