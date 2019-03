¿Cómo afectarán al fútbol las nuevas leyes de la Asociación Internacional de Fútbol?

Los nuevos cambios en la ley revelados por la IFAB (Junta de la Asociación Internacional de fútbol por sus siglas en inglés) durante el fin de semana, se concentran en cinco reglas que podrían afectar drásticamente las áreas clave del juego.

La Junta de la Asociación Internacional de fútbol, IFAB, acaba de promulgar nuevas reglas que pueden definitivamente cambiar la dinámica del juego. Estas reglas, entran en vigencia el 1 de junio, justo el día en que se disputa la final de la Champions League.

Además, estas nuevas reglas también afectaran directamente otros torneos como la Copa América que se llevara a cabo en Brasil, la Copa de Oro de la CONCACAF y el Mundial femenino de fútbol que se llevara a cabo en Francia. Todos estos torneos son incluidos en casa de apuestas deportivas Betway, donde puedes hacer apuestas de fútbol online.

Una de las reglas más polémicas que ha promulgado la IFAB, es la regla relativa a lo que es mano. A partir de ahora “toda la acción quedará invalidada cuando se anota un gol con la mano o con el brazo, así sea de forma accidental, o cuando se genere una jugada de peligro después de que el futbolista se haya beneficiado por un control con la mano”.

Entonces, desde ahora los goles marcados que hayan tocado la mano de un jugador, deliberadamente o no, ya no se mantendrán.

Entre las otras nuevas reglas tenemos:

Los jugadores sustituidos podrán dejar el campo desde cualquier lugar:

Para no desperdiciar tanto tiempo, cuando un jugador es retirado, ya no tendrá que abandonar el campo en la línea media y podrá abandonar el campo en el punto o banda más cercana. Básicamente, los jugadores deberán salir por la línea más cercana y no tendrán que ir hasta el centro del terreno del juego.

– No se podrá atacar a los jugadores en la barrera:

Esta regla prohíbe atacar a los jugadores parados en la barrera cuando se está ejecutando un tiro libre, una táctica cada vez más empleada en los últimos años.

Los atacantes deberán estar al menos a un metro de la barrera durante la ejecución de un tiro libre.

Los entrenadores podrán recibir tarjetas

Actualmente, los entrenadores solo reciben advertencias verbales por mala conducta, pero gracias a las nuevas reglas, los entrenadores podrán recibir tarjetas amarillas y rojas, tal cual como la reciben los jugadores.

Hay que acotar, que los jugadores que están en el banquillo también podrán recibir tarjetas amarillas y rojas.

Los remates después de un penalti quedan totalmente eliminados:

Esto quiere decir que si un penalti es detenido por el arquero sin agarrarlo, o si el balón toca el palo y rebota y el balón, en estos dos casos, regresa al campo, no se podrá rematar y buscar el gol ya que la jugada quedara automáticamente anulada. Estas nuevas reglas también influirán en las apuestas deportivas que hagas en Betway, así que debes estar atento desde ahora para hacer apuestas seguras y ganar.

En cuanto a los penaltis, también hay una nueva regla para los arqueros:

Los arqueros deberán tener al menos uno de sus pies sobre la línea de gol, mientras el otro pie podrá estar por detrás o por delante de la misma.

Como vemos, todas estas nuevas reglas definen una nueva manera de jugar, y aunque estas reglas no han sido aplicadas todavía, ya están causando polémica. La IFAB se defiende y dice que estas nuevas leyes buscan un juego más limpio, jugadas más claras y precisas y menos desperdicio de tiempo.