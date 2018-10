Cómo registrar tu línea de celular para que no sea bloqueada

Es para los que usan el servicio prepago. Hay millones de líneas en riesgo y hay tiempo hasta el 18 de octubre.

Con el objetivo de luchar contra la el robo y la venta ilegal de celulares, el Gobierno anunció que los usuarios deberán registrar sus líneas prepagas antes de 18 de octubre para evitar que sean bloqueados.

La campaña se llama “Tu línea es tuya” y fue lanzada por el Ministerio de Seguridad, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Ministerio de Comunicaciones.

¿Qué es una línea prepaga?

En las líneas con servicio prepago no hay un ciclo de facturación, por lo que la única manera de utilizar el celular es haciéndole cargas de dinero antes de llamar o conectarse. Al no haber un plan mensual, el teléfono no puede ser utilizado para hacer llamadas cuando la cantidad asignada de minutos se acaba.

¿Desde dónde se hace el trámite para registrar la línea?

Registrar la línea se puede hacer desde cualquier lugar directamente con el teléfono, ya que no es un trámite presencial.

Hay dos excepciones: si el usuario tiene cinco o más líneas o es extranjero, deberá acercarse a un local de la empresa que le administra el servicio para realizar el trámite.

El trámite se puede hacer desde cualquier lugar llamando al *234#.

¿A qué número hay que llamar?

Sólo se deberá marcar *234#, responder una serie de preguntas y dejar el número de documento. En el caso de los Nextel, el número es *228.

El procedimiento no cambia según dónde se compró el chip. Lo que sí puede variar es el tono de la pregunta o la redacción, pero es similar en todas las compañías.

¿Todos tienen que hacerlo?

No. Si el chip prepago fue adquirido después de mediados de 2017, el sistema automáticamente ya obligó al usuario a registrarse con su nombre y DNI.

Para aquellos que lo hayan comprado antes de mediados de 2017 puede haber dos alternativas. Si en el momento de comprar el equipo completaron algún tipo de registro con sus datos, ahora deberán simplemente llamar al *234# para terminarlo. Recibirán un mensaje del estilo: “Tus datos ya están actualizados”.

Hay doce millones de líneas que podrían ser bloqueadas.

Si compró el chip en un negocio y nunca se registró ni envió sus datos a la compañía telefónica, deberá llamar a *234# y realizar el procedimiento en su totalidad, respondiendo las preguntas e ingresando el DNI.

Hay que tener en cuenta que el titular de la línea debe ser mayor de 18 años.

Los que tienen planes pospago (es decir, que pagan una misma factura todos los meses o que pagan según cuánto consumieron), no deben hacerlo. Y los que pasaron de prepago a pospago, deben llamar al *234# y rápidamente recibirán la confirmación.