Con el apoyo de Frigerio, Cambiemos cerró su campaña con discursos encendidos

En el Círculo Italiano estuvieron todos los referentes locales y provinciales del frente Cambiemos. Pero además, el Ministro del Interior de la Nación viajó especialmente a respaldar al precandidato a intendente local y al prencandidato a la gobernación Atilio Benedettí.

Con un escenario semicircular característico en los actos de Cambiemos y con la presencia de los principales referentes del frente, Javier Melchiori tuvo ayer su cierre de campaña previo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Círculo Italiano, donde contó con el apoyo y la presencia del ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio.

El cierre de campaña de Cambiemos tuvo cinco discursos principales: el del prencandidato a viceintendente Andrés “Pipi” Sobredo”, el precandidato a vicegobernador, el intendente de Basavilbaso Gustavo Hein; el precandidato a gobernador, el diputado Atilio Benedetti y cerraron la noche las palabras de Frigerio y Melchiori.

En un discurso claro y encendido, el precandidato a intendente de Gualeguaychú aseguró que “le corrimos el velo a las grandes problemáticas de la ciudad. Para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos uno, y Gualeguaychú está en problemas. Problemas con las calles, problemas con la droga, problemas con el empleo, con el rio, con el agua, con la basura”.

Inmediatamente después, sus palabras estuvieron dedicada a los modos confrontativos de la gestión actual del intendente Martín Piaggio: “No obstante, tal vez el principal problema sea el clima de conflicto, de confrontación, de crispación, que genera la actual gestión municipal y hoy invade a nuestra comunidad, llegando por estas horas a su límites inimaginables: amenazas de pérdidas de trabajo y de beneficios sociales, de aprietes a los distintos clubes para que no nos presten sus instalaciones. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? No somos ni nos merecemos esto. Gualeguaychú se está apagando. El turismo, el carnaval, el Parque Industrial. Reaccionemos por Dios”, pidió.

El Frente Cambiemos Gualeguaychú es una expresión política conformada por distintos sectores de la ciudad, donde confluyen dirigentes y simpatizantes del PRO, Nuevo Espacio, Unión Cívica Radical y GEN, entre otras fuerzas políticas, estudiantiles y sociales.

“De seguir en este camino le vamos a dejar a nuestros hijos una ciudad peor de la que recibimos de nuestros padres. Me niego a eso, me resisto, me rebelo ante ello y por eso estoy acá. ¿Quién dijo que tenemos que resignarnos a estas situaciones? ¿Quién dijo que la chatura y la mediocridad es nuestro destino? ¿Quién dijo que una aventura de un gobierno de cuatro años puede llevarse puesto 230 años de historia? El domingo empezamos a dar vuelta la página. Con el triunfo del domingo comienza una etapa de cambios de formas y prioridades”, destacó.



Finalmente, Melchiori aseguró que “el domingo ponemos en marcha el proceso de recuperación de Gualeguaychú y Entre Ríos juntos, porque no sólo tengo la decisión, la fuerza, la convicción, las ganas, y el coraje. También porque tengo el mejor equipo de personas para lograrlo y porque cuento con el apoyo de todos ustedes y no tengo dudas que el de Gualeguaychú. Por Gualeguaychú, por Entre Ríos, por Atilio, vamos el 14 ¡Cambiemos!”, exclamó ante la ovación de todos los presentes.

Uno de los discursos más encendidos y críticos estuvo a cargo del precandidato a la gobernación: “Llegó el tiempo de terminar con una historia de mediocridad en la provincia de Entre Ríos, estancamiento, una provincia que, para ser generoso, está en modo siesta y estamos viendo pasar las oportunidades porque ha faltado liderazgo y conducción política desde hace muchos años. Y esto no es una chicana de campaña, sino una realidad. Nuestra provincia, hace muchos años, discutía de igual a igual con Buenos Aires temas de aduana, temas de puerto, temas de organización nacional, y hoy nos hemos convertido en la hermana pobre de las provincial de la región centro”.

Por su parte, el ministro del Interior Rogelio Frigerio vaticinó un triunfo de Cambiemos en Entre Ríos y en Gualeguaychú y aseguró que “esta ciudad también se merece un cambio”. En tanto recordó y resaltó el acuerdo multipartidario: “tal vez no nos una nuestra historia ni nuestro origen, pero nos unen los valores, el futuro y lo que queremos para la Argentina, para Entre Ríos y para Gualeguaychú. Y eso me da la esperanza y la convicción que el cambio está llegando a la provincia y a esta querida ciudad”.

Participaron también del acto multitudinario, los precandidatos a concejales: Alejandra Leissa, Pablo Echandi, Juan Ignacio Olano, María Teresa Carmona, Susana Castiglioni, José Mikulas y Araceli Traba; a senador departamental, Jaime Benedetti y a diputados provinciales, Nicolás Mattiauda y Osvaldo Fernández, entre otros legisladores provinciales, intendentes, concejales y dirigentes de la provincia.