Con la mirada en la economía, Ballay se refirió a la paritaria docente

El ministro de Economía, Hugo Ballay destacó que una de las “premisas compartidas” es “continuar el diálogo con los chicos en la escuela”. “Los aumentos que uno quisiera dar no son los que responsablemente podemos dar”, resaltó.

Ballay, opinó acerca del rechazo de la oferta salarial por parte de los gremios docentes, y valoró que lo “significativo e importante, que era la aspiración, tanto de parte nuestra, del gobernador, como también de los gremios es continuar el dialogo con los chicos en la escuela”.

“Lo importante es que nos sentemos de nuevo a dialogar. El gobernador Gustavo Bordet desde el primer día y con todos los sectores actuamos de la misma forma. El diálogo creo que es una reunión más, una reunión menos, va llegar a buen resultado”, aseguró.

Hoy “recibimos formalmente el petitorio de lo resuelto en el congreso y nos tomaremos los dos o tres días necesarios para analizarlo”, explicó Ballay y agregó luego que fue el gobernador, quien “en persona ha participado permanentemente de las ofertas que hemos realizado a los trabajadores”.

Insistió en que el “objetivo final” es que “nos vamos a poner de acuerdo, una reunión más, una reunión menos, pero seguramente vamos a llegar a un acuerdo”.

En esa línea, el titular de Economía provincial aclaró que “los aumentos que uno quisiera dar no son los que responsablemente podemos dar”.

Explicitó: “En el mes de febrero la recaudación cerró 10 por ciento por debajo del impacto inflacionario. Muchas veces vemos del gobierno nacional, porque en definitiva también la recaudación parte de que se coparticipa la Nación, que anuncia recaudaciones respecto al mismo mes de años anteriores, del 40 por ciento. Y uno lo puede tomar como positivo, pero si consideramos que la inflación en el mismo periodo fue del 50, implica que los recursos están por debajo de la inflación”. Eso “limita a la posibilidad que nosotros tenemos de otorgar esos aumentos salariales, o solamente al gremio docente sino a todos los gremios”.

Y agregó: “Quién no quisiera dar una cláusula que vaya actualizando automáticamente, pero realmente lo consideramos complejo porque también queremos seguir cumpliendo, como el año pasado y como los meses que van de este año con el pago de salarios dentro de los plazos que normalmente deben hacerse, que son cuatro, cinco, días hábiles”.

“Preocupación” por el contexto nacional

Por otra parte, sobre la situación actual del contexto nacional, el ministro dijo que la observan con “muchísima preocupación; tasas al 63 o 64 por ciento, dólar inestable donde anuncian un día que lo van a controlar, y al otro día pasa a 43 pesos e inflación alta”. Dijo que esas tres variables, “generan preocupación”.

En ese contexto, también mencionó la situación del sector productivo: “Lo estamos leyendo todos los días: suspensión de gente, las automotrices, cierres. Ni hablar del comercio, donde uno en la propia ciudad de Paraná, o en la provincia puede ver cómo, a diario prácticamente, cierra el comercio”.

“Realmente nos preocupa y fundamentalmente porque no se ve un programa de gobierno que tenga una dirección concreta”, afirmó Ballay.

“Uno podía compartir o no distintos programas económicos que hemos vivido, como el de los ’90, como el del gobierno anterior, podía compartirlo o no pero parecía que había un rumbo, había un camino, había una meta. Pero en este caso no lo vemos, no lo sentimos, es como que todos los días tenemos que ver si la tasa sube, cómo se comporta el dólar y todo eso se traslada directamente a la inflación”, indicó.

En ese sentido, dijo además que “eso está muy relacionado con el tema de los recursos, que dependen de la actividad. Los recursos de los Estados son los impuestos y los impuestos provienen de la actividad, y el nivel de actividad cae permanentemente”.

En ese punto el ministro se refirió a las actividades productivas que se han visto perjudicadas con el contexto de crisis actual, y mencionó: “El sector lácteo está muy perjudicado, el sector citrícola está perjudicado, el sector madera; con el gobernador recibimos al sector arandanero la semana pasada. Si los repasamos, casi todos tienen una gran preocupación”, valoró y agregó que también se ven afectados los sectores exportadores y “en la provincia tenemos muchos sectores que importan y los costos se les modifican”. “Esto es lo más grave; que todos los sectores están siendo afectados”, completó.