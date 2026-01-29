Sin anuncio de lluvias, y en el marco de la ola de calor que atraviesa la ciudad, los indicadores meteorológicos prevén que este viernes se registren temperaturas máximas por encima de los 30 grados.

De acuerdo con los pronósticos, Gualeguaychú presentará temperaturas mínimas de 22 a 23 grados en las primeras horas de la mañana, que escalarán rápidamente hasta alcanzar los 30 grados antes del mediodía. Desde las 15 horas, se anticipa que las térmicas asciendan hasta los 33 grados, marcando el pico de calor de la jornada.



Tal como se indicó, no están previstas lluvias, y se espera que el cielo esté completamente despejado, a excepción de alguna nubosidad leve y variable en el transcurso de la tarde.