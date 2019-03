Con sandalias y medias: apareció el primer cartel de “Lavagna presidente”

Hasta el momento no habían aparecido en la vía pública carteles con la leyenda “Lavagna presidente”. El primer respaldo público surgió de un sindicato. Durante el verano el ex ministro mantuvo reuniones con diferentes dirigentes sindicales y políticos. A partir de ese momento la posibilidad de una candidatura comenzó a tomar volumen. Sin embargo, el ex ministro de Economía aún no confirmó si competirá en las elecciones a presidente de este año.