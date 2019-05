Con un acto y una charla se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Dimotta

Hoy a las 14 el Coronel Luis Bennardi, jefe de personal de aviación del Ejército brindará una charla en el Centro Cultural. Posteriormente, desde las 16, se procederá al descubrimiento de una placa en la plaza Sargento Primero Raúl Dimotta, ubicada en la Costanera del Tiempo. El militar formaba parte de la tripulación de un helicóptero Puma que fue abatido por misiles británicos a las 4 de la tarde del 9 de mayo de 1982.

Como voluntario, asumió junto al resto de la tripulación una misión que no tenía asignada, emprendió su último vuelo hace 37 años. Llevaba 8 en el Ejército, fuerza en la que prestaba servicios con el grado de Sargento. Había ingresado a la Escuela General Lemos con solo 15 abriles. Un joven suboficial que no dudó en asumir una misión arriesgada y entregar heroicamente lo más preciado que tiene un hombre que es su vida.

Hoy se le rendirá homenaje con una charla y un acto. La charla se desarrollará en el Centro Cultural desde las 14 y estará a cargo del Coronel Luis Bennardi, jefe de personal de aviación del Ejército, oficial que lleva adelante una investigación para saber exactamente donde cayó la nave que fuera alcanzada por misiles británicos. En su momento se indicó que fue en alta mar, aunque existe la posibilidad que haya sido en las Islas Malvinas, es decir en tierra y no el océano.

En la charla y posterior acto estarán presentes compañeros de aviación del Ejército del Sargento Primero (Post Mortem) y de la promoción 77 de la Escuela General Lemos.

En el acto de las 16, en la plaza que lleva el nombre del héroe, se descubrirá una placa de “Nuestra Señora de Loreto”, patrona de la aviación del Ejército.

El derribo

El 9 de mayo de 1982 amaneció con condiciones climáticas adversas y una densa bruma que no dejaba ver el mar en Puerto Argentino. A las 8 de la mañana, una patrulla de combates Sea Harrier realizó un bombardeo de altura sin causar daños en las posiciones argentinas. De regreso al portaviones Hermes, las aeronaves detectaron un eco de radar a 60 millas de su posición, descendieron a baja altura y atacaron al pesquero Narval. La embarcación fue severamente dañada, quedó a la deriva y con peligro de hundirse. Se lanzaron botes y balsas al agua, pero dos horas después las fuerzas británicas desplegaron un helicóptero Sea King para abordar el pesquero y capturar a la tripulación de la embarcación. Luego un avión inglés volvió a atacar, destruyendo todas las balsas, quedando a flote un bote con seis hombres, sin elementos de salvamento. Ante esta situación se dispuso el rescate de los sobrevivientes cerca de la isla de los Leones Marinos, sur de la Isla Soledad.

Fue dispuesto un helicóptero Puma, tripulado por el Teniente Primero Roberto Fiorito, también el Teniente Primero Juan Carlos Buschiazzo quien se ofreció en forma voluntaria y el mecánico de la aeronave Sargento Raúl Dimotta. El Alfa Eco 500 era el único Puma que había cruzado volando desde el continente, con una tripulación experimentada en volar sobre el mar.

Una vez alistados, no pudieron salir en un principio por el mal tiempo, sin embargo la tripulación, posteriormente, tomó la decisión de no esperar más y partir, pese a lo adverso del clima, la falta de radar, grúa de rescate , equipos de radios compatibles y otros componentes, además de no contar con una escolta área.

Minutos antes de las cuatro de la tarde, la nave se perdió en la niebla, quedando solo el ruido de su rotor, en cumplimiento de la misión humanitaria. Poco después, el destructor, tipo 42 HMS Coventry detectó, en su radar, una aeronave a 13 millas de su posición con rumbo cierto hacia los restos del Narval, librando una carga de misiles Sea Dart (antiaéreos) que destruyeron la nave argentina, acabando con la vida de su tripulación luego, se estima, de 17 minutos de vuelo.Cabe destacar que una primera nave no puede despegar por fallas técnicas y los mandos superiores pidieron voluntarios. Dimotta, fue uno de los que dio un paso al frente.