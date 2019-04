Concentración y marcha en Gualeguaychú por el paro nacional

Vecinos, trabajadores, desocupados y jubilados de la ciudad se movilizaron por las calles céntricas en concordancia con la jornada de protesta que se realizó el martes en todo el país.

Convocada por la Multisectorial de Gualeguaychú, durante la tarde del 30 de abril se realizó la concentración por el Paro Nacional convocado por el Frente Sindical para un Modelo Nacional, junto a las dos corrientes de la CTA.

La concentración comenzó pasadas las 17.30 horas en la esquina de 25 de Mayo y España para decir “basta de ajuste, basta de tarifazos, inflación, despidos, basta de sueldos y jubilaciones que no alcanzan. Que escuchen que así no se puede seguir, no se aguanta más”.

Fueron muchas las agrupaciones que se hicieron presente en la manifestación, entre ellos el Movimiento de Adultos Mayores, la Corriente Clasista y Combativa, la Asociación de Teatro Independiente y Organización Barrio Norte, entre otras.

Los gremios cegetistas agrupados en el Frente Sindical, así como las CTA, realizaron este martes un paro nacional de actividades contra las políticas del Gobierno, mientras que este miércoles los gremios del transporte realizarán un cese de actividades en rechazo al Impuesto a las Ganancias.

En Gualeguaychú no hubo bancos, ni clases en las escuelas ni en dependencias de la UNER. Además, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa María y San Francisco estuvieron cerrados por ser trabajadores dependientes de ATE. Las oficinas de Turismo también se adhirieron al paro, al igual que el área de producción y desarrollo económico y la Dirección de Habilitaciones.