Condenaron a 14 años de cárcel al médico que drogó y golpeó a una joven

El anestesista Gerardo Billiris fue condenado a 14 años de prisión por haber suministrado drogas, abusado y haber querido matar a la joven María Eugenia Belén Torres en 2017 en el barrio porteño de Palermo, según el veredicto leído esta tarde en los tribunales federales de Retiro.

Por el suministro de estupefacientes, abuso sexual agravado y tentativa de femicidio, la fiscalía había pedido 28 años de cárcel mientras que el abogado querellante Fernando Burlando solicitó 50. La defensa del acusado, en tanto, decía que debía ser absuelto “porque él también es una víctima”.

“Acá son víctimas todos de la ingesta de estupefacientes, son personas que estaban dentro de un núcleo de consumo. Billiris es una victima desde hace 20 años por consumir estupefacientes y nunca fue su voluntad golpear a Belén”, había expresado el abogado Marcelo Chumbita, uno de los letrados que lleva adelante la defensa.

En la misma línea, comentó que Billiris “no estaba en condiciones de comprender lo que ocurría”, que “no quiso matarla y no quiso golpearla” sino que “fue la consecuencia de un estado” de consumo de estupefacientes.

María Belén tenía 24 años cuando sufrió el brutal ataque dentro del departamento del anestesista. La drogó y la desfiguró a golpes. Pero por la publicidad que tomó el caso, se sumó otra chica y otra denuncia.

Por eso, el juicio que comenzó el 8 de noviembre pasado en los tribunales de Comodoro Py a Birillis se lo sentó en el banquillo por el caso de 2017 el primero en tomar notoriedad pública, y por uno previo ocurrido en 2012, donde una modelo acusa a Birillis y a Juan Martín Mercado —que también está siendo juzgado— por abuso sexual en el departamento del médico, en Beruti al 4500.

Así había quedado María Belén tras el ataque.

En ambos casos Billiris está acusado de tenencia y suministro de estupefacientes agravado por su condición de médico, y de facilitación del lugar para el consumo. En el caso de María Belén, además, se lo juzga por intento de homicidio.

“Estoy muy nerviosa. Para mí es un cierre, una etapa que se termina por siempre. Confío en la Justicia. Agradezco al fiscal y a mis abogados”, dijo Belén Torres a la prensa en los tribunales de Comodoro Py. “Este tipo no tiene que salir. Es muy grave si queda libre. Este tipo operaba drogado”, señaló.

Ante la consulta de cuántos años de cárcel quisiera que le den, respondió que “más de 20, seguro” y agregó, sobre los 28 años de prisión que está pidiendo la fiscalía, que “es una medida justa”. Acerca del pedido de absolución de la defensa, señaló que le da “gracia” y “mucha bronca”.

“Me quiso matar. Creo que lo que quiso hacer fue violarme, pero no lo consiguió, entonces fue a matarme”, precisó Belén. Respecto al pedido de disculpas del acusado, la chica señaló: “¿Qué arrepentimiento le voy a creer? Si él me corrió diciéndome que me quería matar. Sabía exactamente lo que hacía”. “Me miro al espejo y recuerdo todo lo que pasó. Es de por vida”, concluyó la chica.