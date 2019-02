Confirmaron la distribución de zonas para la Liga Formativa Femenina

El sábado en Villaguay, también quedaron definidas las zonas para la Liga Provincial Femenina en las categorías U13, U15 y U17, que repetirán el formato de juego de la temporada pasada, con los clubes distribuidos en forma regionalizada.

Luego de una muy buena experiencia en la temporada anterior, la Liga Provincial Femenina de formativas repetirá su formato similar al torneo de la temporada anterior, con el único cambio de que las zonas se conformaron en forma regionalizada.

Luego de escuchar distintas propuestas de entrenadores y dirigentes, se determinó regionalizar las zonas con los equipos de Paraná, Santa Elena y La Paz en una zona, en tanto que los equipos de Gualeguaychú, Urdinarrain, Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa, Rosario del Tala y Gualeguay conformarán las dos zonas restantes.

El inicio de la competencia será el domingo 10 de marzo con la intervención de 17 instituciones, que jugarán por el sistema de todos contra todos, clasificando los dos primeros y los dos mejores terceros de cada zona a la Ronda Campeonato, mientras que el resto de los equipos jugarán la Ronda Estímulo.

LAS ZONAS

Zona A: Talleres (Paraná), Paracao (Paraná), Estudiantes (Paraná), Rowing (Paraná), Urquiza (Santa Elena), Independiente (La Paz).

Zona B: Zaninetti (C. del Uruguay), Regatas Uruguay, Central Entrerriano (Gualeguaychú), Luis Luciano (Urdinarrain), Atlético Villa Elisa, Atlético Tala.

Zona C: Tomás de Rocamora (C. del Uruguay), Parque Sur (C. del Uruguay), Juventud Unida (Gualeguaychú), Centro Bancario (Gualeguay), La Armonía (Colón).