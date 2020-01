Conflicto por el basural: El Municipio y el privado negocian un acuerdo

Lo había prometido, y finalmente cumplió: tras meses de negociaciones con el Municipio de Pueblo Belgrano, Eduardo Lavadié, uno de los dueños del terreno donde está ubicado el basural a cielo abierto de esa localidad, cerró con candado el acceso al terreno e impidió que los camiones de basura ingresen a la propiedad a depositar su carga.

El conflicto se desató luego del desacuerdo entre el privado y el Estado municipal: las intenciones son que el Municipio pase a pagar 110 pesos por mes por el uso del terreno en vez de los 40 mil pesos estipulados en el contrato que se venció el 31 de diciembre de 2019.

Debido al impedimento para poder ingresar, uno de los camiones de basura que utiliza el servicio de recolección de Pueblo Belgrano depositó su carga en un terreno ubicado a 150 metros de la Escuela Tabaré, lo que despertó la bronca de los vecinos. Acorde a lo informado, la basura sería retirada del lugar.

El personal municipal llegó en horas de la mañana del jueves a puerta de acceso al basural de Pueblo Belgrano que se encuentra en el campo de un privado. Cuando fueron a abrir la puerta se encontraron con que había un candado más. El mismo había sido colocado por el propietario del campo que le alquila una hectárea al municipio para que deposite la basura.

Posteriormente, el titular del lugar mantuvo una serie de acaloradas charlas con funcionarios municipales que no llegaron a buen puerto. Consultado por ElDía, señaló que “las puerta no se va a abrir si no se ponen con 110 mil pesos por mes.”