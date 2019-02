“Conmigo, Centurión no juega más”, dijo Coudet

El tenso cortocircuito entre Eduardo Coudet y Ricardo Centurión en el último duelo por Superliga desató un escándalo puertas adentro en Racing, que perdió su enfoque en lo deportivo para descargar sus energías sobre los problemas que están movilizando al vestuario.

“Conmigo Centurión no juega más”, fueron las terminantes palabras que utilizó el “Chacho” para comunicarles su determinación a los dirigentes luego de la derrota ante River en el Estadio Monumental, según confirmó el propio presidente del club Víctor Blanco.

El entrenador no dejó pasar el tiempo para apaciguar las aguas y minutos después de lo acontecido ante el “Millonario” le puso punto final a la estadía del conflictivo mediocampista en Avellaneda. Los dirigentes no harían demasiados esfuerzos para revertir el tema.

“Está separado del plantel hasta que el técnico defina su situación. Coudet decidirá lo que quiere hacer. Es un tema del técnico con la secretaría, que para eso los tenemos”, señaló Víctor Blanco en diálogo con el canal Fox Sports.

El máximo dirigente, que en el pasado había sido el encargado de filtrar la “adicción” que aquejó al futbolista y le trajo un problema previo con el técnico, reconoció que no tiene en sus planes mantener un diálogo con el jugador. “No es un momento para hablar del tema. No hablé con el jugador. Pasados estos dos partidos, si hace falta hablaré; si no hace falta, no. Para eso están los dirigentes intermedios que también tienen contacto”, explicó.