Conservadores norteamericanos “difaman” a una congresista, pero todos la terminan amando

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez grabó en su época estudiantil una coreografía que ha dado de qué hablar en las redes, pero por motivos inesperados.

En las elecciones legislativas de noviembre pasado, Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, logró obtener un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU. y de esta forma convertirse en la congresista más joven de la historia de ese país. Dos meses después, y horas después de ser juramentada, ya cuenta con su primer ‘escándalo’ político.

Se trata de un video recientemente publicado por una cuenta conservadora en Twitter, en el que la demócrata Ocasio-Cortez aparece realizando una serie de divertidos pasos de baile junto con unos amigos universitarios.

“Aquí está la comunista sabelotodo favorita de EE.UU. actuando como la boba despistada que es”, reza la publicación de la cuenta AnonymousQ, que poco después fue eliminada de Twitter.

El video, grabado por Ocasio-Cortez y sus compañeros de la Universidad de Boston (Massachusetts, EE.UU.) —donde recibió un título universitario en economía—, es la versión moderna de una coreografía popularizada en una película de la década de 1980, y se encuentra disponible en la Red desde 2010.

La publicación, si tuvo el propósito de difamar a la congresista, suscitó una respuesta exactamente opuesta, pues en redes sociales abundan los mensajes de apoyo para Ocasio-Cortez.

Difundieron un vídeo de Alexandria Ocasio bailando la secuencia de The Breakfast Club pensando que “la humillarian” Fijense más en Latinoamérica chiques, acá nuestro presi usa el baile como herramienta comunicacional y tá todo bien 👌 https://t.co/XY7lMH90pM — Sam Vaccari (@vaccccari) 4 de enero de 2019

“¡Oh, miren! [la congresista] actuó como una típica adolescente de colegio cuando era una adolescente de colegio”, expresó la analista y estratega republicana Ana Navarro.

.@AOC keep dancing, girl. Bailar es soñar con los pies. — Vanna Pecoraro (@vanna_pecoraro) 4 de enero de 2019

Baile mija, y cuando termine, devuelva a su país a un lugar de respeto! Que lindo ver a una persona con sabor a la vida en ese gobierno! @AOC felicitaciones Nueva York! https://t.co/qsMsO72Rxm — Sebastian A. Salazar (@hangarcat) 4 de enero de 2019

“Estimado Anonymous, cualesquiera que fueran sus intenciones, acaba de ganar millones de nuevos seguidores para la congresista. EE.UU. ama la exuberancia y el baile”, indicó el exdiplomático Norman Eisen, presidente de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.

Life goals: Dance like the GOP is watching. https://t.co/KLwMOZVbNs — George Takei (@GeorgeTakei) 4 de enero de 2019