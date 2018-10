Convocan a un amplio debate en el primer congreso de Alimentación Sana y Soberana

Nuestra ciudad cuenta con un Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASSS), ello implica un proceso de mediano y largo plazo de articulación de todos los sectores vinculados a la producción, comercialización y consumo de alimentos como política pública de desarrollo local sustentable.

Equipo PASSS*

Las condiciones, verdaderos desafíos de este Plan, son: que la producción sea soberana, la comercialización justa y la nutrición segura y sana. Esto implica una decisión sobre qué, cómo y para quiénes producimos alimentos. Se incentiva para ello la producción primaria, se fomenta y potencia la comercialización directa y se comunica y educa para que la nutrición sana sea un acto consiente y responsable, tanto para el cuidado de la propia salud como para la de nuestro lugar de vida.

Los principios que orientan al PASSS son tanto éticos como políticos, económicos, sociales y ecológicos en su conjunto. Apelando principalmente a la justicia distributiva de bienes y servicios ecosistémicos y productivos, a la participación democrática de todos los sectores y organizaciones de la sociedad, a la conservación y restauración de los sistema ecológicos que sustentan la diversidad de la vida y la rentabilidad del sector productivo para su sostenibilidad, diversificación y desarrollo. Siendo los principios de precaución, prevención y de cuidado de las condiciones de vida de las actuales y futuras generaciones los pilares sobre los que se sostiene el Plan.

Las definiciones del Plan

Alimentos Sanos: son los productos libres de agrotóxicos perjudiciales tanto para la salud humana como la de los ecosistemas.

Alimentación Segura: en términos distributivos y de justicia en tanto cumplimiento del derecho humano a la alimentación.

Alimentación Soberana, en la medida que el Plan se enfoca especialmente en la producción primaria de alimentos, las condiciones y tipos de producción, siendo prioritarias las agroecológicas o que estén en transición de serlo.

El PASSS cuenta con el potencial y la legitimidad que surgen en respuesta a las fuertes demandas sociales tan característica en nuestra ciudad, expresamente manifiestas en el cuidado de la salud y el ambiente. Reconociendo que ambos son interdependientes, no hay salud plena en una ambiente que no sea sano, para ello no usar contaminantes en la producción de alimentos es central en la propuesta.

Es un desafío que se proyecta y se expande como modelo y alternativa de desarrollo local a escala nacional ante la profunda crisis por al que atravesamos, tan dependientes de los commodities (soja, petróleo y minerales), y con un sistema de producción sujeto a los mercados internacionales, a la demanda alimentaria de otros países y determinando así a nuestra región y país como proveedores de materias primas.

Estas definiciones que le dan identidad al PASSS nos lleva a convocar a un gran debate, amplio y profundo en nuestra ciudad. Para ello convocamos a la participación de todos los sectores de la sociedad local, regional y nacional al Primer Congreso de Alimentación Sana, Segura y Soberana para los días 1, 2 y 3 de noviembre. Nos acompañarán, referentes académicos ampliamente reconocidos a nivel internacional, productores de las distintas regiones de nuestro País, educadores, nutricionistas y esperamos que todos y cada uno de nosotros que aspiramos a una vida sana, justa con identidad y pertenencia a nuestra Casa Común.

*Equipo del Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana