Copa Argentina: quedaron definidos los cruces para los equipos del Federal A

Juventud Unida debutará ante DEPRO como visitante el 16 de enero y será local el domingo 20, en una de las llaves de la primera instancia eliminatoria de la Copa Argentina.

La próxima edición de la Copa Argentina comenzará a mediados de enero de 2019, con la presentación de los 36 conjuntos del Federal A. La mayoría de estos equipos ya tuvieron su experiencia en la fase final del certamen, pero hay seis que todavía no lograron esa posibilidad, San Jorge de Tucumán, Defensores de Pronunciamiento, Deportivo Roca, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro de General Pico y San Lorenzo de Alem.

De los 36 equipos que participarán en la fase Preliminar Regional, trece avanzarán al cuadro principal, después de la disputa de dos eliminatorias. En el caso de Estudiantes de Río Cuarto y San Jorge de Tucumán, por ser dos de los 16 mejor clasificados de cada zona en el Federal A, sólo disputarán la segunda fase Preliminar Regional y estarán a un paso de la fase final.

Los cruces de primera ronda serán los siguientes: Independiente de Neuquén – Deportivo Madryn; Deportivo Roca – Cipolletti; Douglas Haig – Ferro de General Pico; Defensores de Pronunciamiento – Juventud Unida; Atlético Paraná – Sportivo Las Parejas; Racing de Córdoba – Sportivo Belgrano de San Francisco; Juventud Unida Universitaria – Estudiantes de San Luis; Altos Hornos Zapla – San Lorenzo de Alem; San Martín de Formosa – Crucero del Norte; Juventud Antoniana– Gimnasia y Tiro de Salta. La ida será el miércoles 16 y la revancha el domingo 20 de enero.

Los diez ganadores de la anterior eliminatoria se sumarán a los 16 clubes que clasificaron de la segunda fase del Torneo Federal A 2018-2019, con los siguientes cruces: Deportivo Madryn o Independiente de Neuquén – Sol de Mayo de Viedma; Cipolletti o Deportivo Roca (Río Negro) – Ferro de General Pico o Alvarado de Mar del Plata; Camioneros – Douglas Haig o Alvarado: DEPRO o Juventud Unida – Gimnasia de Concepción del Uruguay; Sportivo Las Parejas o Atlético Paraná – Defensores de Villa Ramallo; Sportivo Belgrano o Racing de Córdoba – Estudiantes (Río Cuarto); Estudiantes Sl o Juventud Unida Univ. – Desamparados de San Juan; Gimnasia y Tiro o Juventud Antoniana – Altos Hornos Zapla o San Lorenzo de Alem; Crucero del Norte o San Martín de Formosa – Boca Unidos. Estos partidos se jugará la ida el miércoles 23 y la revancha el domingo 27 de enero.

En tanto, las llaves que se jugarán 20 y 27 de enero serán: Sansinena de General Cerri – Villa Mitre de Bahía Blanca; Sarmiento de Resistencia – Chaco For Ever; Deportivo Maipú – Huracán Las Heras; San Jorge de Tucumán – Unión de Sunchales.