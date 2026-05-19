Luego de un mes magnífico en el que estuvo 14 partidos invicto, el mejor Boca parece haberse disipado y necesita con urgencia reencontrarse con su mejor versión. En tan solo tres semanas se complicó la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores tras haber comenzado con el pie derecho y fue eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

El cuadro de la Ribera llega en tercer lugar del grupo y necesita la victoria para no dejar de depender de sí mismo para quedarse la punta. En caso de perder, los brasileños sacarán su boleto y los dirigidos por Claudio Úbeda necesitarán una mano milagrosa de Barcelona de Ecuador. El empate dejará todo librado a la última fecha contra la Universidad Católica.

Al quedar afuera del campeonato local de forma prematura, Úbeda tuvo tiempo de sobra para preparar el encuentro. Se espera que en su mayoría jueguen los futbolistas que venían teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro en el fondo, donde estaría el único cambio por cuestiones futbolísticas: Malcom Braida jugaría de lateral por derecha por sobre Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. Junto al ex San Lorenzo irían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Paredes y Milton Delgado se mantendrían en el mediocampo junto a Tomás Belmonte, que ocuparía la plaza del sancionado Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enganche y Miguel Merentiel en punta. Su compañero en la delantera será Milton Giménez no está al 100%, ya que Adam Bareiro es baja por lesión.

Por el contrario, los de Belo Horizonte parecen haber superado el mal arranque de campaña y solo perdieron uno de los últimos nueve partidos, consiguiendo alejarse del descenso del Brasileirao y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en competencias internacionales el año próximo. Vienen de tachar a Goiás de la Copa de Brasil y de salvar un empate contra Palmeiras en condición de visitante.

El primer partido entre ambos fue hace menos de un mes y estuvo marcado por la temprana expulsión de Adam Bareiro justo antes de finalizar la primera mitad. El entrenador xeneize cambió el planteo y salió a defenderse, concediendo el único tanto del encuentro a los 82 minutos por medio de Néiser Villarreal. La derrota comenzó la racha negativa de Boca, que ni siquiera pudo hacer tiros (independientemente si eran dirigidos al arco o no) en la totalidad del partido.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores