Coudet: “Centurión es parte de este título”

El director técnico de Racing se refirió a la situación del mediocampista. “Hice todo lo que estaba a mi alcance para ayudarlo”, afirmó. Además, habló de su relación con Milito y de su futuro.

Eduardo Coudet se refirió a la situación de Ricardo Centurión, quien seguramente participe de los festejos que Racing realizará el domingo luego del partido frente a Defensa y Justicia. “Es parte de esto y nadie se lo va a quitar. No tengo ningún problema ni soy quien para juzgar a las personas. Sí para conducir un grupo”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

El director técnico de Racing explicó que “hubo un acto de indisciplina y tuve que tomar una determinación”. Además, agregó: “Es un buen chico y esto no hace que le tenga cariño. Hice todo lo que estaba a mi alcance para ayudarlo, contenerlo y que se sintiera mejor. Hubo un momento en el que sentí que no alcanzó y que me estaba exponiendo frente al grupo, algo que ya había ocurrido antes. Tengo más futbolistas de los que encargarme y responderles”.

Con respecto a su relación con Diego Milito, y las versiones de conflictos entre ambos, el Chacho fue muy elogioso. “No hubo cortocircuitos, pero sí discusiones. Y seguro habrá más. Es sentarnos a hablar y opinar, pero no agarrarnos a piñas. Es un tipo extraordinario y fiel, como yo. Somos frontales. Nos podemos enojar y hasta a veces de más. No se puede coincidir en todo. Cada vez se desempeña mejor y le hace muy bien a Racing”, manifestó.

El entrenador no quiso adelantar nada sobre su futuro y aseguró que “no hay que mirar más allá del presente”. En tanto, completó: “Estoy contento. Tuve por lo menos cuatro ofertas en este tiempo para poder salir. Lo saben los directivos. Ellos siempre estuvieron informados, por eso están tranquilos”.