Creciente del río y alerta por las piletas de Soluciones Ambientales

El desborde del Río Gualeguay y su impacto provocó preocupación en relación a la situación de las piletas de efluentes de la planta de Soluciones Ambientales, ubicada sobre Ruta Provincial 16, y dentro del valle de inundación del curso de agua.

La empresa se encuentra ubicada dentro del Departamento Gualeguaychú pero a metros del límite con Gualeguay, lo que ha generado numerosos conflictos. Según informó la Directora de Medio Ambiente Municipal de Gualeguay Verónica Gómez, la provincia confirmó que se reunió con directivos de la empresa a los que solicitó tomar una serie de medidas de contingencia para evitar posibles inconvenientes si el río sigue creciendo.

“Se reunieron integrantes del Foro y luego con la empresa. El intendente está preocupado por el desborde del río y hemos resuelto alertar a la provincia de la situación. Desde la Secretaría me comunicaron que se reunieron esta semana con los dueños de la empresa. El mismo secretario Barbieri me admitió el error de no habernos convocado a dicha reunión”, apuntó Gómez. “En ese encuentro se determinaron medidas de contingencia ante el peligro de inundabilidad de la planta. Pero no sabemos qué medidas le pidieron y si después la provincia efectivamente controlará su cumplimiento. El jueves exigimos y se comprometió el secretario con el intendente a venir a Gualeguay el lunes o el martes a la ciudad. Hoy viernes era imposible porque tenía otros compromisos asumidos”.

Soluciones: “todo controlado”

La empresa emitió un comunicado que envió a los medios. Afirma que desde el lunes se tomaron medidas de contingencia, aprobadas por la provincia y que el municipio de Carbó inspeccionó la planta.

“En virtud de la crecida del Rio Gualeguay –afirma Soluciones Ambientales- queremos llevar tranquilidad a la población e informar que la pileta de tratamiento de efluentes líquidos que se encuentra en la planta de Enrique Carbó, no corre ningún riesgo de ser alcanzada por la situación de inundaciones y crecida del río que afecta la zona. La empresa desarrolló un Plan de Contingencia para estas situaciones que fue aprobado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que, ante esta crecida, se comenzó a aplicar con carácter preventivo el pasado lunes 14 de enero. La situación se encuentra controlada y seguimos monitoreando en forma cotidiana la situación climática para continuar aplicando el Plan de Contingencia aludido”.