Creó grupo de WhatsApp con todas sus ex novias y, por supuesto, todo terminó mal

El motivo era para desearles una feliz Navidad, pero algunas se pelearon y le reclamaron sus infidelidades, aunque la reacción de otra sorprendió

Si bien Navidad es época de perdón y cierre de ciclos, un joven lo llevó al otro nivel al crear un grupo de conversación de WhatsApp con sus ex novias, supuestamente para desearles feliz Navidad, sin embargo sus respuestas fueron inesperadas.

Al hombre, identificado como Tom, se le hizo gracioso hacer el grupo de conversación para ver si a alguna de sus ex parejas quería retomar su relación o por lo menos salir con él a divertirse alguna noche.

El sujeto inició la conversación explicando que les deseaba feliz Navidad a todas y que se encontraba solo, razón por la cual que las extrañaba y pensó que sería buena idea hacer un grupo para compartir recuerdos.

Todo comenzó a las 10:38 de la noche cuando escribió el mensaje:

“Feliz Navidad chicas, yo solo pensaba que tal vez quieran compartir algunos recuerdos míos con ustedes. Yo estoy solo este año y las extraño a todas”, escribió en el grupo de WhatsApp que llamó ‘Merr X-mas.

Algunas de las chicas salieron del grupo sin contestar el saludo, otras, lo tomaron con humor, pero algunas más comenzaron a pelear entre ellas.

Como por ejemplo, una chica de nombre Bella quien le reclamó por incluirla en un grupo donde estaba la mujer con la que supuestamente la engañó.

Así despertó viejos rencores y salió a la luz los engaños o “malentendidos” que Bella creyó, sin embargo Steph aclaró que Tom le dijo que ya no estaban juntos, por lo que él aseguró que sí le había avisado de la ruptura amorosa.

Sin embargo Bella contestó que fue por Facebook y él sabía que nunca lo revisaba, visiblemente molesta llamó zorra a la joven con quien creyó que fue engañada.

Sin embargo quien dio la sorpresa fue Gemma, una antigua compañera de escuela a quien sorprendió con la conversación y que sí aceptó finalmente salir con él.

Aunque no se supo el país de origen de los protagonistas, la conversación se hizo rápidamente viral por lo curioso del hecho, ya que no muchos hombres juntarían de ninguna manera a sus ex novias.

Te dejamos la insólita conversación que Tom compartió en sus redes sociales: