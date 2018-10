Crisis en otra empresa del PIG: ofrecen el retiro voluntario y recortan turnos

Desde los primeros días de agosto los trabajadores de Rontaltex, la firma textil ubicada en el Parque Industrial, trabaja con reducción de horarios que afecta directamente el salario. La medida se iba a ejecutar por 3 semanas pero ya pasaron 9 y la situación empeora. Ahora les ofrecieron un retiro voluntario a pagar en cuotas.

Mónica Farabello

La baja de producción y las suspensiones de turnos dista muchísimo del panorama que reveló la Corporación del Desarrollo semanas atrás.

La realidad relatada por los trabajadores de las distintas empresas, da cuenta de una situación compleja, con baja de producción, reducción en los turnos laborales y retiros voluntarios que catalogan de “despidos encubiertos”.

En la fábrica textil Rontaltex trabajan unos 90 operarios entre hombres y mujeres. La firma está radicada en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) y funciona en tres turnos durante todos los días de la semana.

Desde agosto por decisión empresarial y ante la situación macroeconómica, se decidió reducir por tres semanas el turno de los sábados y domingo, impactando directamente en el salario de los operarios.

Uno de los trabajadores contó a ElDía que “comenzaron a variar nuestros salarios de acuerdo a la rotación de los turnos. Algunos compañeros perdían entre 1500 y 3500 pesos en un sueldo que no llega a los 20 mil. Además, tenemos compañeras mujeres que no toman los turnos de la noche y son las más afectadas porque están cobrando por debajo de la canasta básica. Los hombres al rotar de noche tenemos un plus de un 7% la hora”, explicó.

Además, resaltó que el acuerdo de la reducción horaria sería por 3 semanas, aunque ya pasaron 9 semanas. “Este acuerdo fue concretado entre los dueños y el sindicato de Buenos Aires, pero nunca nos consultaron a los trabajadores”, resaltaron.

El pedido concreto

Los tobreros se reunieron en asamblea y decidieron presentar un petitorio al dueño de la empresa. “Le pedimos puntualmente mejorar este acuerdo y que nos garanticen los puestos de trabajo y recuperar ese 25% de sueldo que estamos perdiendo”, expresaron a ElDía.

Además, contaron que en estas semanas vieron movimientos de máquinas y percibieron que “se iba a venir una reestructuración”.

“Como respuesta a este petitorio nos encontramos con un plan de retiro voluntario y un 75% de la indemnización en cómodas cuotas. Ofrecen pagar el 25% en efectivo y el 50% que restaba (dependiendo de la antigüedad) se iba a pagar en 6 o 12 cuotas”, contó uno de los operarios de la textil ubicada en el PIG.

Inmediatamente, la propuesta fue rechazada, mientras que insistieron en mejorar el acuerdo y proteger las fuentes de trabajo.

“Entendemos que con lo que ha ganado la empresa, puede mantener las fuentes de trabajo en este momento de crisis. Ellos que son exportadores y nuestros salarios son muy bajos. Pedimos que nos banquen en esta situación de crisis, porque en las buenas siempre cumplimos y producimos y ahora la crisis la pagamos nosotros”, manifestaron los empleados.

Respecto a la empresa, resaltaron que durante los últimos 15 años creció significativamente “en maquinaria, en tecnología, en producción. Pueden llegar a producir 320 mil kilos”.

También señalaron que la apertura de las importaciones afectó directamente su trabajo “sumado a las políticas del Gobierno, donde a los empresarios les conviene invertir en los Lebac o los bonos y no en el proceso productivo”, opinaron.

La situación actual es de tensión pero con disposición y apertura al diálogo. Finalmente, los obreros se solidarizaron con los trabajadores de Imperial Cord, de Hermann, Unilever y los aceiteros”.