Cristina en la Justicia: Todas las causas en las que está procesada

Dólar futuro: está acusada por Claudio Bonadio de administración infiel en perjuicio de la administración pública por vender contratos de la divisa norteamericana durante el 2015 a precios menores a los que se conseguían en el exterior. El juez consideró que las operaciones le significaron una pérdida al Estado de 55 mil millones de pesos. Ya fue elevada a juicio oral. Están imputados también el ex ministro de Economía Axel Kiciloff y el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios.