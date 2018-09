Críticas de comerciantes: “Que los que gobiernan pongan lo que haya que poner”

En la fiesta del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, el presidente de la institución, Rubén Cabrera, reclamó por la carga impositiva que afronta el sector y por las prácticas sindicales que consideran ilícitas. El discurso fue presenciado por todo el arco político.

El sábado por la noche, en la fiesta por el 119 aniversario del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, el presidente de la entidad, Rubén Cabrera, pronunció un discurso corto pero cargado de críticas certeras y puntuales hacia el poder político local y provincial, donde remarcó que a pesar de la complicada situación económica los comerciantes deben sufrir además una elevada carga impositiva y tributaria por parte del Estado.

“Nos encontramos en un momento muy complicado. La actividad está atravesando una situación económica muy grave, donde vemos que las ventas caen pero que los impuestos y los costos fijos siguen aumentando. Por eso, desde esta entidad vamos a seguir pidiendo todos los días a los que nos gobiernan que pongan lo que haya que poner y que den las soluciones que nuestro sector necesita”, afirmó Cabrera en su discurso.

El mensaje de los comerciantes fue escuchado por todo el arco político de la ciudad: el intendente Martín Piaggio –quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Ignacio Farfán y el director de Informática y Nueva Tecnología José Luis Alfaro, entre otros funcionarios municipales–; el secretario de Relaciones Institucionales de la Gobernación Germán Grané; el Senador provincial del bloque Cambiemos Nicolás Mattiauda; y el intendente de Pueblo Belgrano Mauricio Davico.

“Sabemos que son tiempos difíciles, pero si hay algo que tienen las pymes argentinas es su capacidad de levantarse todas las veces que sea necesario, y esta vez no será la excepción. No tengo dudas que vamos a salir adelante, pero para eso necesitamos estar todos juntos, necesitamos tener un Centro de Defensa Comercial e Industrial fuerte y pujante, y para eso debemos recuperar la mejor tradición que ha tenido nuestra entidad a lo largo de sus 119 años. Y eso no es otra cosas que tener un sector privado activo, que participe y se comprometa con la comunidad, pero que también necesitamos de todos y cada uno de los ustedes, queremos que se comprometan más para así poder construir una entidad cada vez más fuerte”, afirmó Cabrera antes de ser interrumpido por el aplauso de gran parte de las casi 400 personas que asistieron a la fiesta de la entidad.

Sin embargo, el presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú no apuntó sólo a la elevada carga impositiva por parte del Estado que enfrenta el sector, sino también a ciertas prácticas sindicales que considera ilícitas y contraproducentes al desarrollo económico de la comunidad.

“Que se entienda bien: si hay algo que caracteriza al Centro de Defensa Comercial e Industrial es su vocación y voluntad de diálogo. No existe para nosotros otra vía de gestión que no sea dialogar, intercambiar ideas. Pero por supuesto que es más difícil, pero es la única manera de poder vivir en una ciudad ordenada y en paz. Digo esto por una razón: nuestra entidad ve con mucha preocupación algunas prácticas que nada tienen que ver con el diálogo, sino todo lo contrario. Acciones violentas, fuera de la ley, este tipo de prácticas no pueden ser permitidas ni admitidas en nuestra ciudad, y toda la comunidad debe unirse para defender a quienes invierten, a quienes desarrollan la economía de la comunidad y a quienes generan puestos de trabajos genuinos. No tenemos dudas y confiamos en que las autoridades públicas compartan esta preocupación, y entiendan que sin orden y respeto por las instituciones no hay progreso posible”, concluyó.