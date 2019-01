Críticas de la CRA a la Secretaría de Agroindustria: “Alguno se debería ir”

Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, apuntó contra la cartera de Luis Miguel Etchevehere. A la espera de la declaración de emergencia agropecuaria manifestó que “no sirve para nada, ya que esto es suspensión de impuestos y algún subsidio del Banco Nación”.

Mientras las inundaciones siguen afectando a varias provincias del país, Dardo Chiesa, presidente de CRA, cuestionó a Luis Miguel Etchevehere, titular de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, y a su Jefe de Gabinete, Santiago del Solar, por la falta de respuesta del gobierno.

En declaraciones a radio Colonia, Chiesa planteó la realidad de la situación: “Hay varias provincias que son un verdadero mar y el panorama es muy complicado”. Puntualizando por las principales zonas afectadas, el titular de CRA explicó que “en Santiago del Estero la situación está muy difícil, también en toda el área algodonera, en Corrientes, Chaco, y ni hablar de la situación en el norte de Santa Fe”.

El dirigente se lamentó por cómo cambió el panorama de la campaña agrícola donde “venía viento en popa por el desarrollo y las inversiones” y expresó críticas para los funcionarios de Agroindustria: “Volvemos a lo mismo de siempre, a los canales para desagotar el agua que no se hicieron, a la gente que tira basura en los canales existentes, hay canales clandestinos que no es otra cosa que la inutilidad del gobierno de no hacer otra cosa y del productor que plantea el sálvese quien pueda. Esto lleva a que sea un mar de agua que no tiene donde escurrir”.

El próximo martes, en Santa Fe, se declarará la emergencia agropecuaria para las regiones afectadas por las inundaciones en esa provincia. Para Chiesa “no sirve para nada, ya que esto es suspensión de impuestos y algún subsidio del Banco Nación, lo que es una risa, porque serán dos o tres puntos subsidiados en una tasa que ronda el 65% anual”. A la espera de la reunión programada para tratar el tema del seguro agrícola, el titular de CRA apuntó contra la cartera de Agroindustria: “La deberían suspender, y por dignidad algún funcionario se debería ir. Están chocando el auto todos los días”.

El seguro agrícola es reclamado por la producción desde hace tiempo para hacer frente a la situación climática cambiante. Analizado con el sector privado y con la Secretaría de Agroindustria durante 2018, la falta de respuesta desató el enojo de las Confederaciones Rurales Argentinas. “Hasta ahora se lanzó el seguro contra granizo, una respuesta marketinera que no les sirve a los productores”, dijo Chiesa.