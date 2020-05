¿Cuándo abrirán los hoteles y los restaurantes y se podrá hacer ejercicios en Gualeguaychú?

Al mismo tiempo, Bahillo aclaró que el regreso de las actividades físicas individuales no implica la apertura de las entidades deportivas, como los gimnasios y los clubes, y explicó que las aperturas "serán bajo la modalidad del decreto 624”, o sea el mecanismo mediante el cual el Gobernador permite las actividades y luego los municipios las habilitarán.

En este sentido, fuentes cercanas al Municipio informaron a ElDía que van a esperar a que se publique el decreto firmado por el gobernador Gustavo Bordet y que recién en ese momento se comenzará a trabajar con el Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) local en los protocolos que se aplicarán en cada una de las actividades que retornarán a la actividad.

Se estima que el COES se reunirá posiblemente el jueves, con la intención de que tengan todas las decisiones tomadas en la brevedad y que el Municipio informe los pormenores de la medida antes del próximo fin de semana.

Las actividades físicas

El plan que tiene el Municipio involucra la autorización de actividades deportivas individuales que se realizan al aire libre. En este sentido, son dos las que ingresarían en esta etapa de la flexibilización: el mountain bike y el running (andar en bicicleta y salir a correr).

Esto no implica que se vayan a autorizar la reapertura de gimnasios y las instalaciones de los clubes deportivos de la ciudad. Por el contrario, ya que la medida apunta a que los deportes se practiquen de manera individual y no en lugares cerrados.

En cuanto a las actividades de esparcimiento, el Municipio evalúa flexibilizar algunos aspectos sociales que se agregarían a la última rehabilitación al respecto. Entre lo que se podría volver a realizar en los próximos días (posiblemente el fin de semana que viene) se incluye las vueltas en auto en familia y las caminatas con el núcleo familiar en el radio de 500 metros.

Lo que no estaría contemplado, por lo menos en esta primera etapa, es pedir a la Gobernación que autorice en Gualeguaychú las reuniones familiares y sociales acotadas a un grupo determinado de personas, por ejemplo, no más de 10 individuos. “El Municipio prefiere ir de a poco y no precipitarse con este tema. Es mejor prolongarlo un poco más antes que tomar una decisión apresurada y después tener que volver atrás”, adelantaron a ElDía fuentes municipales.

La respuesta de los hoteleros y gastronómicos

“Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) alivianamos la tensión y nos encontramos muy optimista con la noticia que adelantó el ministro Juan José Bahillo, en la cual determina que durante esta semana se habilitarían nuevas actividades con protocolos habilitados por COES, como la hotelería, la gastronomía y el transporte interurbano en Entre Ríos”, afirmaron desde la institución que nuclea a los dueños de hoteles y locales de venta de comida cuando supieron sobre la noticia.

“Esto recién arranca y no deja de ser una notificación. Pero estamos muy contentos de que se empiece a trabajar en la reapertura de los hoteles y los restaurantes”, sostuvo por su parte a ElDía Marcelo Giachello, presidente de la AHGG.

“Sería importante para nuestro sector que se permitiera una apertura parcial en la ciudad, tanto de la gastronomía como de la hotelería. Esta posibilidad permitiría a los prestadores comenzar a respirar en una crisis que cada día ahoga más y más”, agregó.

Sin embargo, la entidad que nuclea a los hoteleros y gastronómicos señalaron que para que la rehabilitación sea efectiva, primero se deben estudiar todos los protocolos sanitarios presentados por el sector antes de elevar el pedido a la Gobernación. Pero además, consideran que la flexibilización debe venir acompañada también por ciertas condiciones.

“la habilitación de la gastronomía debería ir acompañado, no sólo por los protocolos correspondientes (que aún no se han presentado), sino con el permiso a los ciudadanos de transitar durante más tiempo en la vía pública, para que puedan ingresar a los locales gastronómicos y disfrutar de una velada tranquila”, afirmó el sector empresarial.

En otras palabras, si no existe una norma de circulación que acompañe la flexibilización de los restaurantes, bares y locales gastronómicos, difícilmente la rehabilitación alivie al sector. Sin ir más lejos, si las condiciones no se modifican a las actuales, a los lugares gastronómicos sólo podrán asistir los que vivan a menos 500 metros o menos de allí.

“El Municipio tiene ordenado y organizado un montón de protocolos de actividades, tanto para las deportivas y como para las de esparcimiento, y ya han ido evaluando los mismos”, sostuvieron por último las fuentes municipales consultadas por las condiciones que acompañarían la flexibilización de la gastronomía.