Cuarentena: Preocupante concentración de personas en el microcentro de la ciudad

Al igual que los días lunes y martes, la fila para abonar en el centro de Defensa Comercial ocupabó una cuadra de calle 25 giraba en Maipú y llegó hasta Urquiza. Igual en un Maxikiosco que cuenta con un centro de cobro en calle 25, la cola siguió por Churruarín y llegó hasta calle San Martín.

Un vecino que esperó en la fila para abonar en el centro de Defensa Comercial dijo que le gustaría “pagar con la tarjeta de débito, pero los montos no me dan para pagar servicios y pagos varios, porque muchas de las cosas que uno compra tiene que hacerlo en efectivo, debido a que en muchos comercios no aceptan tarjeta o no tienen el posnet”.

barbijo policia.jpg

En el Banco Nación, una Oficial y un Sub-Oficial de la policía recibieron a los clientes que llegaron a hacer algún trámite. Los funcionarios guiaron a la gente y evacuaron dudas, como la de una anciana, acompañada de una señora, que a duras penas pudo subir los escalones para ingresar al banco, que trabaja con turnos on-line.

Las filas en entidades financieras fueron conformadas por un número importante de ciudadanos; mientras que las casas de electrodomésticos atendieron a clientes en el acceso al local. La atención fue exclusiva para aquellos que fueron a cumplimentar trámites administrativos, tales como el pago de cuotas.

Las filas en la banca privada se mantuvieron como en días anteriores, con un número importante de personas aguardando ser atendidas.

cola en el centro.jpg



Otro de los lugares de cobro de impuestos es el que se encuentra ubicado en calle Pasteur y Gervasio Méndez, a pocas cuadras del hospital. En el lugar también se conformó una larga fila de más de dos cuadras.

Control

Personal del área municipal de Defensa Civil trabajó en la zona bancaria, controlando la distancia en las filas y en muchos casos guiando y asesorando a la gente.

En la mayoría de los locales la gente recibió una atención personalizada, y en los cajeros, como el Bersa de 25 que funciona con 7 boxes, personal de limpieza ingresó y desinfectó el lugar.

Los “cubreboca”

En las filas, un 40% de la gente lo utilizó, especialmente las personas mayores de edad. En cuanto a la policía, algunos lo usaron y otros no.