Cuatro juntas de gobierno recibirán aportes provinciales para mejorar caminos

El Coordinador de las juntas de gobierno del departamento, Joaquín Villanova, indicó que el dinero, aproximadamente 500.000 pesos, será destinado a la adquisición de materiales para suplir el perdido en las últimas lluvias.

Se trata de las juntas de Irazusta, Cuchilla Redonda, Las Mercedes y Almada. Explicó que el monto que reciban de provincia será para la “adquisición de materiales y de esa manera reponer y mejorar el perdido en las grandes lluvias de enero, particularmente alcantarillas”, . Dijo que esta es “una primera etapa y que en una segunda se va a ir convocando a las distintas juntas de gobierno que fueron divididas por zonas para una mejor atención y solución de los vecinos que sufren por el estado de los caminos, en primer lugar, y por quedarse sin energía eléctrica luego de una tormenta”.

El departamento Gualeguaychú cuenta con una superficie de más de 700.000 hectáreas y una geografía muy particular, sobresaliendo suelos complicados de trabajar y dejar en condiciones. A lo largo y ancho del departamento se encuentran 15 juntas de gobiernos, aunque algunas zonas no tienen junta, pese a lo extenso de las mismas. “Esto se debe a que no cumplen con el mínimo de habitantes”, explicó Villanoba, quien detalló que acorde a la “cantidad de gente que habita en una zona rural es la categoría que se le otorga”. Opinó que cuando se tengan los resultados del censo “algunas juntas, quizá, no cumplan con los requisitos mínimos que si tenían al momento de conformarse por el éxodo rural”, mientras que localidades que se mantenían con pocos habitantes-casos Almada, Parera e Irazusta- tienden a aumentar su población dado que gente de Buenos Aires y de ciudades vecinas a los poblados rurales están comprando terrenos para levantar casas de fin de semana, debido a que el asfaltado de la ruta 51 que une a Larroque con Urdinarrain está culminado en el tramo Urdinarrain- Parera, y cerca de finalizar en el que une Larroque con Irazusta”.

En el caso de Irazusta, destacó que “cuando el agua baja de los campos se lleva todo por delante y la mayoría de la población termina con cerca de un metro de su propiedad inundada”. Dijo que “si bien escurre rápidamente el daño que provoca es mayúsculo, debido a que se trata de una crecida que llega con rapidez y no da tiempo a los vecinos de levantar electrodomésticos y otros elementos para ponerlos a resguardo del agua, al igual que colchones, muebles y demás”, detalló el funcionario.

Uno de los problemas de la localidad rural se origina en el Arroyo Las Toscas, cauce de agua que en la zona del casco urbano de Irazusta está siendo “ensanchado y limpiado por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, al igual que las cunetas que no se encontraban en condiciones para que el escurrimiento sea rápido”. La intención es que “cuando llueva el agua no afecte al poblado como en las últimas precipitaciones”.

Ley de Comunas

Las juntas de gobierno de Paraná Campaña, que ya hicieron su censo, pasaron a ser comuna. Gualeguaychú tiene a la Aldea San Juan como una junta que está muy cerca de rendir las condiciones necesarias, además de otros poblados rurales que un futuro cercano podrían cumplir con ese requisito. La Ley provincial indica que todo centro de población que en una superficie de 75 kilómetros cuadrados contenga entre 400 y 1.500 habitantes, constituirá una Comuna. Ofrece dos tipos de clasificación: las Comunas de Primera Categoría, cuando tengan más de 700 y hasta 1.500 habitantes; y las Comunas de Segunda Categoría, cuando tengan entre 400 y 700 habitantes.