Darthés ya tiene fecha de regreso a la Argentina: ¿podría quedar detenido?

Fernando Burlando reveló que el actor está “muy preocupado” y que tiene los temores lógicos de quedar detenido en una cárcel común.

El abogado de Juan Darthés Fernando Burlando reveló que la media hermana de Thelma será propuesta como testigo si la causa por violación contra el actor avanza al ser considerada un “elemento importante” luego de afirmar que la denuncia de violación de la actriz contra el galán es falsa.

En diálogo con Incorrectas, el letrado se refirió a la intención de Carla Lescano –media hermana de Fardín– de no seguir involucrándose en la causa contra Darthés y aclaró: “Está bien que ella haga lo que sienta, me parece correcto. Pero también me parece correcto que diga la verdad y la exprese en la Justicia”.

En esa línea, señaló que ya está “propuesta” en la causa, pero detalló que la misma ni siquiera entró en la etapa de investigación. “Todavía no hay una investigación. No se sabe si la causa se va a archivar o a continuar”, explicó durante el móvil que le brindó al ciclo de América.

Y agregó: “Si continúa la investigación con esas cuestiones disvaliosas, sí la voy a proponer (para que declare) a Carla Lescano porque es un elemento importante como también los anteceden del padre de Thelma (José Luis Fardín, condenado por violación). Son cosas que sucedieron”.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en Nicaragua, cuando el elenco de Patito Feo se encontraba de gira en el país hace una década. “Es un proceso muy inquisitivo el que se tiene en Managua. Normalmente cuando esta denuncia se eleva o se inicia la investigación, hoy está en un proceso donde se está viendo si se archiva o continua”, dijo Burlando.

Al mismo tiempo, señaló que Darthés puede ser “privado de su libertad” durante tres meses si la causa entra en la etapa de investigación. “Seguramente podrían privar de su libertad a Juan (Darthés) durante tres meses por una cuestión procesal”, manifestó.

Y continuó: “Darthés va a volver a la Argentina en febrero. Tiene que venir por dos diligencias, una por una querella iniciada a (Anita) Coacci y por la demanda que le inicia a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear el posible escrache que pueda recibir al regresar al país”.

En esta línea, el abogado afirmó que utilizará todas las “armas” a su alcance para evitar una eventual manifestación en contra del ex Simona. “Trataremos de sortear esto porque él tiene que cumplir con las diligencias judiciales. Es una posibilidad que quede detenido”, dijo.

Por último, remarcó que la mejor instancia sería que el actor permanezca en Brasil –decidió viajar a San Pablo, su ciudad natal, debido a que la Constitución de Brasil no acepta extraditar a sus connacionales- pero afirmó que él tiene que cumplir ante la Justicia como demandante.

Y sentenció: “Juan está muy preocupado. Los temores de ir preso están y no entiendo por qué si no tienen ningún tipo de culpabilidad. Así es la ley de Nicaragua, puede ir a una cárcel común”.