Davico cargó contra los concejales del PJ: "han costado $1.000.000 y presentaron un solo proyecto"

Además de condenar el accionar de Andrés Irigoyen, dedicó parte de su conferencia a responderle a la oposición tras el comunicado difundido el sábado en el que lo señalaron como el responsable político de lo ocurrido.

Al respecto, Davico lamentó "que haya sectores políticos que quieran desprestigiar mi imagen y mi honra". Los ediles Riera y Corti apuntaron a Davico como el responsable político de esta situación.

"No soy responsable de una persona adulta, o de los delitos que cometa en su vida privada. Mi responsabilidad es ser el Ejecutivo y de los funcionarios que pongo", se defendió Davico, y agregó que no puede "investigar a cada persona que trabaja, para eso está la Policía y la Justicia. Yo no investigo su vida privada, sino que me importa que realicen su trabajo, no puedo hacerme responsable de esto", insistió."

Tildo de "pequeñez" el comunicado de Riera y Corti, y aseguró que "es su forma de hacer política, berreta, pero ahí no me van a encontrar. ¿Cómo van a decir que Pueblo Belgrano es un municipio narco porque una persona toma la decisión de cometer este delito? Esto es muy bajo y absurdo", aseveró, y añadió que "todos saben que esto no es así. Yo siempre estoy del lado de la ley y espero que metan preso a todos los narcos porque le hacen muy mal a nuestros hijos y a toda la sociedad".

Davico, notoriamente ofuscado con la oposición, dijo que “está claro que lo buscan es desprestigiarme a mí y a mi equipo de trabajo. Siempre por diferentes cuestiones han querido menoscabar mi imagen, pero no han tenido con que, porque soy una persona de bien, que tiene la conciencia tranquila, y este lamentable hecho les vino como anillo al dedo para decir 'Palito es el responsable de que un concejal en su vida privada haya cometido cierto delito, en este caso uno aberrante, que es el de transportar 30 kilos de marihuana'. Es su forma de hacer política, y que les quede claro a “mi no me van a encontrar en la política berreta, ya que trabajamos para la política de gestión y de crecimiento", sostuvo el intendente.

Estos dos concejales del Frente de Todos les han costado al municipio un millón de pesos en los últimos 15 meses, y han presentado un solo proyecto, que a todas luces era inconstitucional

Luego, comentó que "estos dos concejales del Frente de Todos (Riera y Corti) les han costado al municipio un millón de pesos en los últimos 15 meses, y han presentado un solo proyecto, que a todas luces era inconstitucional", y lanzó: "vienen cada 15 días para levantar la mano y oponerse a lo que presentamos, nada más que eso”.