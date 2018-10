Davico y las elecciones 2019: “Quiero que Frigerio sea candidato y sé que a él le gustaría serlo”

A más de 3 años de asumir, el Intendente de Pueblo Belgrano realizó un balance sobre su gestión y aseguró que aún no sabe si irá por la reelección. Sostuvo que seguirá gestionando hasta el último día en el cargo y que su deseo más profundo es que el Ministro del interior sea Gobernador.

Sin dudas es uno de los personajes más atractivos en la política entrerriana: como candidato de Nueva Generación, un partido vecinal, llegó a la intendencia de Pueblo Belgrano y rápidamente sedujo con carisma y gestión a varios de los más importantes miembros del Frente Cambiemos, al punto tal que el propio presidente Mauricio Macri lo nombró durante el acto que hizo el año pasado en Gualeguaychú poniéndolo al frente del futuro de la política entrerriana.

Aun así y con todo eso, Mauricio “Palito” Davico” insiste con que no sabe si el año que viene se presentará nuevamente para mandatario municipal, si pegará el salto para jugar en la política provincial o si simplemente se irá a su casa. En todo ese abanico de opciones el intendente de Pueblo Belgrano pone una ficha.

“No pienso en cuestiones electorales. Estoy abocado en gestionar. Presentarme para ser reelecto el año que viene no lo descarto, pero tampoco volver a mi casa”, afirmó sin cambiar el tono, sin dar pista sobre el cual de las dos opciones puso más énfasis.

“Lo que quiero es lo mejor para Pueblo Belgrano, y voy a colaborar para que eso suceda desde el lugar en el cual me toque estar, ya sea en algún otro estamento a nivel provincial, en alguno a nivel nacional, como intendente nuevamente o desde mi casa. Son todas variables y no descarto ninguna. La única certeza es que quiero que Pueblo Belgrano siga creciendo”, aseguró en una entrevista con el ciclo radial ElDía desde Cero (Radio Cero FM 104.1).

Palito creció en Pueblo Belgrano: hizo la primaria allí, jugó en Cerro Porteño, sus amigos están allá y, según él, será el lugar donde algún día morirá. Salvo en el lapso de tiempo en el cual fue integrante del grupo Ráfaga, que lo tuvo girando por todos lados, jura que Pueblo Belgrano fue siempre su lugar en el mundo. Pero los próximos pasos que dará en la vida política de esa comunidad dependerán de cuando llegue el tiempo para decidir.

“Una vez que el gobernador Gustavo Bordet convoque a elecciones, entonces comenzaremos a pensar en mi futuro en la política. Pero pensará sólo un porcentaje del tiempo en términos electorales, porque a mí no me pagan un sueldo para pensar en elecciones sino para gestionar, para conseguir recursos y para mejorar el nivel de vida de los vecinos de Pueblo Belgrano, y pienso seguir haciendo eso hasta diciembre de 2019”, prometió.

Hace un mes atrás se comenzó a viralizar un jingle dedicado a la candidatura a Gobernador de Entre Ríos del ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio, y el mismo estaba cantado por Ariel Pucheta, voz líder del grupo Ráfaga. No fue muy difícil deducir que el cerebro detrás de la canción era el mismísimo Davicio: “Frigerio no sabía que ese spot iba a salir, pero igualmente no se enojó y de hecho le gustó mucho. Eso fue un regalo de mi parte. La letra la hice yo y Ariel la cantó”, explicó entre sonrisas sobre el origen de la canción que, según él, tomó estado público luego de que filtrara cuando la mandó por WhatsApp.

Sin embargo, el jingle dejó en claro uno de sus deseos más firmes: el desembarco del Ministro del Interior en la provincia. “Siempre hablo de una expresión de deseo como entrerriano: quiero que sea candidato a Gobernador”, remarcó Davico y enseguida se metió más en la intimidad de la relación que lo une con una de las figuras claves del Gabinete del presidente Macri: “Sé que le encantaría serlo, porque recorre mucho Entre Ríos, y siempre hablamos sobre los potenciales que tenemos porque somos una provincia muy rica. La gobernación debería poder recaudar mucho más para así volcar más recursos en sus ciudadanos”.

Palito sabe que la importancia que tiene Frigerio en el Gobierno Nacional puede ser un obstáculo para su desembarco en la provincia: “Todos queremos que sea Gobernador, pero su rol es muy importante en Nación. Hay que esperar y ver qué es lo que decida. Es una persona íntegra, un buen tipo, un buen padre de familia y cumple con su palabra. Es muy disciplinado en su trabajo, y al mismo tiempo trabaja muchas horas por día, lo que quizás lo viene agotando. Pero ojalá que sea gobernador para que tengamos una provincia como dice el jingle: una Entre Ríos que va a cambiar, porque Entre Ríos quiere avanzar”.