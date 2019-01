De Urquiza aclara: “el Cenard no se va a vender”

El director de la recientemente creada Agencia Nacional del Deporte (AND), Diógenes de Urquiza, negó que se analice la venta de bienes o predios relacionados al deporte así como su privatización, a raíz de los cambios en el área luego de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que creó la nueva estructura en reemplazo de la Secretaría de Deportes de la Nación. “Bajo ningún concepto pensamos en vender algo. Creo que hay una confusión con el tema muebles e inmuebles”, dijo el funcionario, quien recordó que el único que puede realizar esa operación es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): “Si la AABE quiere vender algo me tiene que pasar por arriba porque jamás se lo voy a dar; hoy los inmuebles que tenemos son muy importantes para la Secretaría, no tiene sentido venderlos”.

Según De Urquiza, ni la Secretaría ni la Agencia pueden comprar o vender el patrimonio inmobiliario que representan los lugares de entrenamiento de los atletas argentinos. “No se va a vender ningún inmueble relacionado al deporte. Bajo ningún concepto pensamos en vender algo. Creo que hay una confusión con el tema muebles e inmuebles”, enfatizó ante la consulta de Luis Novaresio en diálogo con radio La Red.

El director de la ADN recordó que el único que puede realizar esa operación es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y aseguró: “Si la AABE quiere vender algo me tiene que pasar por arriba porque jamás se lo voy a dar; hoy los inmuebles que tenemos son muy importantes para la Secretaría, no tiene sentido venderlos”.

La firma del DNU movilizó tanto a dirigentes, entrenadores, deportistas y hasta legisladores que ven detrás de esto una maniobra para la privatización de algunas actividades.

De Urquiza defendió el DNU e insistió en la dinámica del deporte y que “la Secretaria se mueve muy lento, porque la burocracia y el papeleo demoran procedimientos que deberían ser más rápidos”, como el desembolso de dinero para los deportistas becados. “Lo que buscamos es optimizar y jerarquizar la actividad en todo el país”, ratificó. “La ventaja de la agencia es que jerarquiza el deporte en todo el país; es la primera vez que tendremos un Presupuesto propio. Siempre dependió de un Ministerio, eso es burocracia”, añadió.

Al justificar que se haya recurrido a un Decreto de Necesidad y Urgencia, explicó: “Además de la necesidad de que los deportistas tengan todas las condiciones para poder competir, otros de los grandes problemas es que tras la finalización del gobierno de Cristina Kirchner sacaron varias leyes sobre el deporte que no reglamentaron. Son tres o cuatro leyes, que están vigentes, y que hacen que las acciones del secretario no estén claras”.

En este sentido y al ser consultado sobre la autonomía para gestionar predios como el CeNARD, el funcionario explicó que hasta ahora si una Federación quería utilizar las instalaciones no tenía problemas pero si conseguían un sponsor o auspiciante debían desistir del predio ya que por normativa no está autorizada la utilización de publicidad. “Esto genera que la poca plata que hay, se pierda”, sostuvo.

“Si hay un evento de tenis adaptado yo les doy las canchas del CeNARD, pero si la Federación consiguen un sponsor ahí tienen que salir del predio, tienen que alquilar un club de la zona cuando las instalaciones están a su disposición, pero no las pueden utilizar”, explicó.

Finalmente De Urquiza negó que se eliminen las actividades formativas y de iniciación al deporte que no puedan financiarse. “Las escuelas de iniciación continúan. Toda la parte federativa continúa. Eso es lo más importante que tenemos hoy”, afirmó y recordó que junto con el ENARD y el COA “se está realizando un importante trabajo con las escuelas y que los chicos puedan llegar a los próximos Juegos Olímpicos”.