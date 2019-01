Defensa Civil continúa atendiendo a los evacuados y a los vecinos afectados

Ante la crecida de los ríos Uruguay y Gualeguaychú y el anegamiento en algunas calles de la ciudad y diversas zonas costeras que constituyen el valle de inundación, varios vecinos de la ciudad tuvieron que abandonar sus hogares. Hay 75 personas evacuadas en los galpones y otras optaron por ir a otros lugares.

Al respecto, el responsable de Defensa Civil Néstor Pintos explicó que “en el único centro de evacuados en los Galpones del Puerto tenemos 16 familias lo que representa un número de 75 personas de las cuales 33 son adultos” y agregó “además del operativo montado en el que se brindan las atenciones necesarias recorremos permanentemente las casas afectadas para llegar ahí también con asistencia del municipio”.

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.