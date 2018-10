Defensa del Consumidor calificó como “una cosa de locos” el aumento del gas

Para Juan Carlos Albornoz, Director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, el pago de 24 cuotas que pretende aplicar el Gobierno Nacional a los usuarios del gas, “es una cuestión totalmente inconstitucional que deberá ser derogada en el Congreso”.

“El Gobierno Nacional nos sorprende todos los días con una cosa nueva que va en desmedro de los sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó Albornoz en el inicio del diálogo con ElDía, tras el anuncio del Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, que pretende aplicar un cobro extra a la tarifa para compensar a las distribuidoras por la devaluación.

“La verdad que esto es una cuestión alocada, es como que mañana te golpeen la puerta y te quieran cobrar una cena o un almuerzo que tuviste en algún restaurante porque aumentaron los insumos. Sinceramente esto es una cosa de locos”, opinó el funcionario con asiento en Paraná.

Albornoz recordó que tras el polémico anuncio que todavía no se ha aplicado por todo lo que se originó y porque falta el aval de los legisladores, “ya hay varios actores, defensorías, instituciones y un Fiscal de la Nación que ha denunciado al Secretario de Energía por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Ese Fiscal Federal es Guillermo Marijuan que argumentó: “Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.

Albornoz explicó que ya circula por las redes sociales un formulario tipo para que los usuarios rechacen el pago en caso de percibir un aumento en sus boletas, “porque todo lo que hemos pagado como consumo es cancelatorio, cuando uno paga la factura es porque canceló y en la factura dice usted no tiene deuda. No se lo pueden volver a cobrar. Esto es un abuso de autoridad”.

Agregó que “si a los usuarios les aparece este cobro indebido pueden acercarse a las oficinas municipales de información al consumidor o también en Paraná donde está la sede provincial y todos aquellos que necesiten asesoramiento lo pueden hacer a través de la línea gratuita 0800 444 8256 que les vamos a indicar los pasos a seguir, en el supuesto que reciban la factura con ese cobro indebido”.

Iguacel había dicho días atrás que la cuota promedio se ubicará en 90 pesos y que la mayoría de los hogares abonará una tarifa mensual en torno a los 700 pesos. Respecto a esto Albornoz precisó que son 90 o 100 pesos más los intereses de la tasa activa del Banco Nación. “Creo que se número va a ser el piso”.

“Esta circunstancia va mucho más allá de estos 90 o 100 mangos como él dice, basándose en normativas anterior a la Ley de Defensa del Consumidor y anterior a la reforma de la Constitución”, comentó.

Por último opinó que lo más saludable que ocurra es que a los usuarios les lleguen a sus domicilios dos boletas separadas, “porque no lo pueden atar a que si uno no está de acuerdo no poder pagar la factura del consumo. Si esto prosperaría debería ser en boletas separadas”.