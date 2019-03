Defensa y Justicia pidió jugar a la misma hora que Racing el domingo

La dirigencia del Halcón buscará que el partido ante Patronato se juegue en simultaneo con Racing-Belgrano. En principio, sería complicado que lo aprueben.

La Superliga está en plena etapa de definición, con Racing y Defensa y Justicia como principales protagonistas y candidatos al título, más allá de que Boca todavía tiene chances matemáticas de consagrarse.

El próximo fin de semana, la Academia recibirá el sábado a las 20 a Belgrano mientras que el Halcón será visitante de Patronato, el domingo a las 11. Sin embargo, la dirigencia del elenco de Varela realizó un pedido para que los dos partidos se jueguen el mismo día y a la misma hora.

Más allá de que todavía no hubo respuesta oficial de parte de la Superliga, el pedido no prosperaría porque reglamentariamente no hay obligación de hacerlo y la televisación del torneo se opondría. En cambio, si jugarían en simultaneo en la fecha 24, la penúltima del torneo.