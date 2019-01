Defensa y Justicia venció a River y achicó la diferencia con el puntero

El Monumental se vistió de fiesta para recibir a los campeones de América, pero la noche terminó con gusto a desilusión. En el primer partido de local de River del 2019 y desde la obtención de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo con Defensa y Justicia y cayó por 1-0. El encuentro era el postergado de la octava fecha de la Superliga.

El local llegaba al partido con la misión de sumar para no perder más terreno en la pelea por el título. En ese marco, estaba ante el desafío de suplir las ausencias de símbolos como Jonatan Maidana –que tuvo su merecida despedida en la previa– y Gonzalo Martínez, quienes abandonaron la institución. También faltó Leonardo Ponzio, aunque por razones futbolísticas.

En el inicio, Enzo Pérez lograba moverse con solvencia y seguridad como número 5 de River, mientras que Juan Fernando Quintero entraba poco en contacto con la pelota y fallaba en su intento de convertirse en la manija del equipo. Encima, el Millonario mostraba falencias en los retrocesos y la dupla central integrada por Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola acusaba algunas desinteligencias.

Ese fue el tramo en el que Defensa creció y comenzó a generar peligro. Nicolás Fernández tuvo las más claras: primero con un cabezazo de pique al suelo que Armani manoteó al córner y luego con un remate desde afuera del área que salió apenas desviado.

La ventaja para el Halcón iba a llegar a los 23 minutos de la primera etapa. Matías Rojas se hizo cargo de un tiro libre y, con un remate por lo bajo que se desvío en la barrera, dispuso el 1-0.

River reaccionó ante el cachetazo que le propinó el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece. Sobre los 25′, Rafael Santos Borré peleó y ganó una pelota en el área para el cabezazo de Lucas Pratto que salió cerca. Minutos después llegó un centro desde la derecha que Montiel conectó, pero que terminó en las manos del arquero.

Borré era el más activo del ataque local y el protagonista de las acciones más destacadas. A los 37′, peleó una pelota entre dos defensores y sacó un remate débil que fue bien contenido por Ezequiel Unsain. Sobre los 44′, el colombiano mandó un centro por lo bajo que Pratto no llegó a conectar por poco. Y, en el minuto final de la etapa llegó la más clara: combinó con el Oso y quedó mano a mano con el arquero, pero definió desviado cuando las gargantas ya comenzaban a gritar el gol.

El elenco de Marcelo Gallardo asumió el protagonismo en el inicio de la segunda parte y obligó a Defensa a replegarse muy cerca de su área. El Millonario insistía pero sin generar chances reales para el empate. Sobre los 21′, Gallardo decidió dar un golpe de timón e hizo tres cambios juntos: Camilo Mayada, Nicolás de la Cruz y Lucas Beltrán entraron por Nacho Fernández, Exequiel Palacios y Lucas Pratto, respectivamente.

Las modificaciones no cambiaron la historia. El conjunto local no supo encontrar la fórmula para quebrar a un rival que tan solo se dedicó a esperarlo durante todo el segundo tiempo.

De esta manera, River no pudo aprovechar la chance de recuperar terreno en la Superliga y se mantiene en el puesto 11°, con 19 puntos. Defensa, por el contrario, sumó una victoria fundamental para su objetivo de pelear el campeonato: ahora suma 33 unidades y se ubica solo tres por debajo del líder, Racing.