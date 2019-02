Del Potro hará un nuevo tratamiento en su rodilla y no jugará Indian Wells

Juan Martín del Potro no jugará el Masters 1000 de Indian Wells (desde el jueves de la semana próxima), donde defendía el título, ya que luego de actuar en Delray Beach (cayó en los cuartos de final) regresó a la Argentina para someterse a un tratamiento de “terapia regenerativa” de la rodilla derecha, donde hace aproximadamente cuatro meses y medio sufrió la fractura de rótula.

Preocupado por el estado de la rodilla, el tandilense permaneció durante algunas horas en los Estados Unidos y decidió regresar al país para consultar a distintos especialistas, uno de ellos el doctor Jorge Batista, del departamento médico de Boca Juniors, quien lo atendió durante esta última lesión producida en el Masters 1000 de Shanghai, el 11 de octubre pasado, frente a Borna Coric.

“La idea es esperar dos semanas y probar si el tratamiento es efectivo para permitirme jugar en Miami”, se limitó a escribir el actual número 4 del mundo, en sus redes sociales, uno de sus métodos habituales de comunicación. El Masters 1000 de Miami comenzará el 20 de marzo, pero el argentino, cauto con su cuerpo, no actuará en la Florida si no se siente al 100%.

Al no poder defender el título en Indian Wells (en 2018 ganó el trofeo al vencer a Roger Federer en la final), Del Potro perderá algunas posiciones en el ranking. Hasta qué puesto caerá dependerá de los resultados de los jugadores que lo persiguen en el ranking.

Del Potro reapareció en el tour el 19 de febrero pasado frente al japonés Yoshihito Nishioka (72º del ranking), en la primera rueda de Delray Beach. El argentino se impuso por 6-3 y 7-5. Volvió a triunfar en la 2a rueda, ante el estadounidense Reilly Opelka (56º), por 6-4 y 6-4. Y cayó en los cuartos de final ante el estadounidense Mackenzie McDonald (84º) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5).

Si bien en todos los partidos Del Potro actuó con un vendaje en la rodilla derecha, ante McDonald lució la protección más aparatosa y se mostró muy incómodo, hasta renqueando.