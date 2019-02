Del Potro perdió en Delray Beach y se bajó del ATP de Acapulco

En la madrugada cayó ante el estadounidense McDonald por cuartos de final de Indian Wells. Enseguida, el tandilense confirmó que no defenderá el título en Acapulco. “Quiero mejorar mi condición física para poder seguir pensando en evolucionar”, dijo.

“Sí, sí, a Acapulco no voy a ir. Dependía mucho de cómo estuviera acá, y la verdad es que cada partido que avanzaba en Delray Beach significaba tener menos posibilidades de estar en Acapulco. Pero también me da mucha ilusión poder jugar en Indian Wells y hacerlo mejor de lo que lo hice acá”.

La derrota con el estadounidense Mackenzie McDonald (84° del mundo, 23 años) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5), tras 2h18m, estaba fresca, con la consecuente eliminación en los cuartos de final del ATP 250 de Delray Beach, ese torneo que tan buenas sensaciones le trajo a Juan Martín del Potro en su carrera, victoria en 2011 incluida. Los dolores de la rodilla derecha, en lo que fue su regreso al circuito tras 4 meses de inactividad por una fractura de rótula, fueron notorios. Escasa movilidad, sobre todo al desplazarse hacia la derecha; nula reacción para arrancar ante los drops y poca exigencia cuando los tiros del rival salían del radio de sus brazos. Es decir, un transitar la cancha sin excesos.

Del Potro, 4° del ranking mundial y máximo preclasificado del torneo, dudó en si seguir o retirarse después de vencer al gigante Reilly Opelka en los octavos de final. Decidió presentarse en cuartos después de la entrada en calor, aunque su semblante no transmitía tranquilidad, sino preocupación. Jugó más de dos horas y mostró actitud: no se entregó mansamente tras perder el set inicial. No le alcanzó para avanzar, aunque difícilmente se hubiese presentado en las semifinales: el físico ya no le daba para una nueva exigencia.

Por eso, tras la eliminación, inmediatamente surgió el interrogante: ¿se presentará la semana próxima en el ATP 500 de Acapulco, donde debe defender el título? Todo indicaba que vendría un descanso y así será, tal como lo confirmó el propio Del Potro. Son semanas muy importantes para el tandilense, porque no solo estaba el certamen sobre la costa mexicana en el horizonte: luego vendrá el Masters 1000 de Indian Wells, donde también se impuso en 2018, con victoria sobre Roger Federer en la final. Sin dudas, darse de baja en ambas competencias afectaría ostensiblemente su ranking, pero Del Potro, con 30 años, se ha caracterizado por cuidar su físico luego de los largos parates que ha tenido en su carrera. Con cuatro pasos por el quirófano por sus maltrechas muñecas (tres de ellas, en la izquierda, la más problemática).