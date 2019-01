Del Potro se prepara en Tandil para la vuelta al circuito

El tandilense se encuentra trabajando desde ayer en su ciudad natal pensando en lo que será su retorno a la competencia oficial, prevista para el mes de febrero en el torneo de Delray Beach.

Después de algunas semanas de descanso, Juan Martín Del Potro ya se instaló en su ciudad natal para comenzar con los trabajos de pretemporada pensando en su vuelta al circuito profesional.

Después de la lesión sufrida a principios de octubre, Delpo no pudo volver a competir y tuvo que bajarse del primer Gran Slam de la temporada. Sin embargo, en el certamen de Delray Beach sería su reaparición.

Junto a su entrenador Sebastián Prieto, el kinesiólogo Diego Rodríguez y su equipo de trabajo, en la mañana del miércoles el ganador del US Open 2009 entrenó en la cancha ubicada en Posta Natural. En ese lugar trabajo por espacio de una hora y realizó algunos canastos con su coach.

Seguramente en los próximos días empiece a tener prácticas más intensas y algunos trabajos físicos en las sierras tandilenses. Delpo, instalado en su lugar en el mundo, se prepara para volver en un mes más al ruedo.

A raíz de su lesión, Del Potro se perdió el primer Grand Slam del año, que se disputa por estos días en Australia. Y por algunos resultados que ya se dieron en el certamen, prácticamente se aseguró no caer por debajo del top 5 del ranking, pero además hasta tiene una buena chance de subir dentro del escalafón.

Resultados ajenos contribuyeron para este buen panorama de Del Potro. Las caídas prematuras de Dominic Thiem (8° del ranking), John Isner (10°) y, sobre todo, de Kevin Anderson (6°), quien tenía muy buenas chances de superarlo, le dieron aire para mantenerse en el quinto lugar. De los que quedan en carrera y están por debajo de él en el escalafón ATP, solamente el japonés Kei Nishikori (9°) puede sobrepasarlo, y para eso debería ganar el torneo.

Por otra parte, en caso de que el suizo Roger Federer no alcance las semifinales del certamen, Del Potro estaría subiendo una posición y desplazando a Roger del cuarto lugar del ranking, aun sin jugar partidos oficiales.