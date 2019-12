Delfina Herlax, nueva Secretaria de Gobierno: "queremos mantener el buen vínculo con los vecinos"

Sobre su pasado en la administración pública, Herlax sostuvo que “soy contadora pública, estuvié en Buenos Aires y anteriormente estuve trabajando en el Ministerio de Economía y mi último paso fue por la Secretaría de Asuntos Municipales en el Ministerio del Interior y Transporte. Trabajamos con los municipios sobre diseños ejecutivos, prefactibilidad y factibilidad de diferentes proyectos, con préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo para financiar a los municipios sobre esos proyectos”.

Sobre su arribo a la gestión de Piaggio, indicó que “me sumé a trabajar con el equipo de Martín en diciembre del 2015, me gustaron sus proyectos, el equipo de trabajo que se formó y gracias a esa experiencia de trabajo, pude aceptar el cargo que me ofreció el intendente para ocupar el cargo de la Secretaría de Gobierno. Inicialmente me sorprendió la propuesta, tuvimos una buena charla con el intendente, creo que Martín vio cual fue mi impronta en Rentas para ofrecerme este cargo. En virtud de esa forma de trabajo, seguramente evaluó mi forma de trabajar y se decidió por mí para ocupar este cargo, que es muy importante”.

Además, la funcionaria habló sobre el cambio de área y la exposición que tendrá en su nueva función. “Seguramente que tendré una exposición mayor por mi nueva función, pero es algo propio de una gestión proactiva como la que ha generado Martín en estos cuatro años y seguramente lo tendrá en los cuatro años que vienen. Pero la intención es hacer una gestión abierta a todos los vecinos, la idea es mantener el mismo perfil de trabajo en esta nueva Secretaría tal cual como lo hice en los cuatro años en Rentas, con una gestión abierta a los vecinos, atendiendo todos los reclamos de la gente y manteniendo un contacto directo con la gente. Durante mi gestión en Rentas, nunca dejé de atender a los vecinos, en forma directa o indirecta, pero siempre buscamos darle una respuesta a los vecinos. Por eso no veo que debamos cambiar la forma de trabajar en esta nueva área que me toca ocupar. Yo trabajé poniéndome en el lugar del vecino antes que del funcionario y tengo la intención de seguir haciéndolo en este nuevo cargo”.

Finalmente, abordó dos temas puntuales importantes que han estado en la opinión pública. Por un lado, se refirió al proyecto del intendente de rebajar los sueldos de la planta política de la Municipalidad, expresando que “en mi decisión de aceptar este cargo no puse en la balanza cuánto iba a ganar. Lógicamente que somos personas que tenemos cuentas que pagar, tenemos familia. Pero en mi casi ni siquiera le pregunté a Martín cuánto iba a ganar. Le hice mil preguntas, pero no estuvo en mi cuestionario el tema económico”.

Además, Herlax se refirió a la cantidad de mujeres que ocuparán cargos en el futuro gobierno. “La gestión de Martín Piaggio ha sido abierta y se han incorporado muchas mujeres en el equipo de trabajo, pero no lo veo como una cuestión estrictamente de ganar un terreno. Martín le da espacio a las mujeres de acuerdo a la capacidad de las personas que estamos en el equipo, no por una cuestión netamente de género. Es cierto que somos muchas las mujeres que formamos parte del equipo, pero no creo que sea por una cuestión de imposición, sino más de convicción del intendente sobre quiénes somos las personas que lo acompañaremos en su equipo de trabajo”, sostuvo.