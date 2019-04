Delivery de combustible: el nuevo sistema de YPF ante la caída del consumo  

YPF lanzará un sistema de despacho de nafta a domicilio que ya está siendo probado en Nordelta, Buenos Aires. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, advirtió que la nueva modalidad afectará las ventas de las estaciones.

La caída del consumo de combustibles está obligando a las petroleras a desarrollar la creatividad. YPF, la compañía que tiene más de 55 % del mercado, lanzará un sistema de despacho de nafta a domicilio. La compañía ya lo está probando en Nordelta.

El proyecto de delivery se llama Filler y solo funcionará con nafta Infinia, la marca premium de YPF. El cliente deberá bajarse una aplicación al celular y, desde ahí, programar qué día y en qué franja horaria quiere que pase el camión de YPF. El vehículo de reparto está especialmente preparado bajo normas de seguridad para las cargas domiciliarias.

Una vez que Filler carga combustible, le envía la factura electrónica al cliente para que pueda pagar el servicio. El precio será el mismo.

Se trata de una prueba piloto, que podrá extenderse a distintos puntos de la red en función de las necesidades y demanda, según publicó Clarín.

Rechazo de los estacioneros

La nueva modalidad impactará en la estaciones de servicio, que ya salieron al cruce de esta posibilidad.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, aclaró que “se trata de algo muy reciente que está en vías de aprobación por parte de la Secretaría de Energía”.

“Esto no nos gusta para nada porque le sacará venta a las estaciones de servicio. A su vez, nosotros tenemos una presión infernal con respecto a seguridad y medio ambiente, y no sabemos qué tan seguro puede ser un camión repartiendo nafta por la calle”, dijo en declaraciones a esta Agencia.

“Hay muchos temas todavía por resolver con respecto a esto y muchas cosas por aclarar”, agregó Amado.

Luego advirtió que con esto “se abre la puerta para que se comience a vender combustible en otros lados, como en la playa de estacionamiento de un supermercado, lo cual es peligroso porque no están las condiciones de seguridad que nos exigen a las estaciones”. (APFDigital)