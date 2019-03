Denuncian que la situación del Hogar de Ancianos es grave y que podría cerrar sus puertas

Mediante un comunicado, la Comisión Directiva expuso el apremiante presente del hogar y recriminó no poder ser prestador del PAMI. Protestó por la “burocracia provincial”. Agradeció el aporte del Municipio, pero espera el “salvavidas financiero” que prometió el Ejecutivo local.

Mediante un extenso y crudo comunicado, la actual Comisión Directiva del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot” denunció la situación insostenible que vive la institución producto de la falta de financiamiento por parte de los organismos nacionales y provinciales.

“No exageramos al expresar que la misma es asfixiante. Venimos de un proceso en el que la situación se ha transformado en una verdadera bola de nieve y, a pesar de los esfuerzos de muchas personas, en algunos casos denodados, la misma nos golpea cada vez con más fuerza y con mayor presión. De continuar este estado de cosas sin cambios radicales, lamentablemente el Hogar puede cerrar”, manifestaron los directivos de la institución.

“Desde hace varios años el Hogar gestiona para ser prestador del PAMI, a fin de que los abuelos afiliados que residen allí reciban la subvención que les corresponde y no como ocurre actualmente, que los propios residentes abonan de su peculio una suma de dinero que no deberían pagar. Los residentes pagan por lo que no debieran y el Hogar no cobra lo necesario para alojarlos y cuidarlos”, señalan como primer motivo de la apremiante situación de la institución.

“A pesar de que en el Hogar el 90% de los abuelos pertenecen al PAMI y desde hace más de 85 años funciona como lugar de estadía, cuidado y atención de ancianos, la obra social de los jubilados resolvió que sin el carácter de geriátrico no hay prestación posible”, explicaron.

En referencia a esta argumentación, la Comisión Directiva responsabiliza a la Gobernación: “Intentamos la solicitud de cambio en la habilitación para pasar de Instituto Gerontológico a Geriátrico, pero nos chocamos esta vez con la pesada apatía de la burocracia provincial”, denunció y agregó: “Adviértase que esa mera iniciación del trámite, esa simple constancia que el Ministerio de Salud provincial incomprensiblemente nos niega, nos habría de permitir -según el PAMI, aunque no lo sabemos con certeza- obtener una ‘habilitación provisoria’ de Prestadores PAMI”.

Por otra parte, el Hogar reconoce que la Municipalidad se ha mostrado cercana y proporcionó mucho, pero afirmaron que “cuentan con la promesa del intendente Martín Piaggio y de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social de facilitar un ‘salvavidas financiero’, aunque más no sea por un tiempo”.

Finalmente, el Hogar de Ancianos “Cura Jeannot” pide a la comunidad la colaboración de los vecinos que quieran sumarse como socios aportantes mediante una nueva campaña de afiliación, la cual involucra una cuota de $100 por mes.