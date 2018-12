Dependiendo del clima, se juegan las semifinales de vuelta del Clausura

En Urdinarrain y en el Estadio Municipal, desde las 21.30 se disputarán los choques de vuelta de las semifinales del Clausura. Los dos equipos de Urdinarrain tomaron ventaja en las llaves.

En Urdinarrain, Juventud Urdinarrain buscará meterse en la final recibiendo a Central Entrerriano, luego de haber tomado ventaja tras la victoria 2 a 1 del sábado por la tarde en el Julio Colazo.

El Liebrero supo manejar mejor los tiempos del partido, anotó en los momentos justos y, pese al descuento centralista, terminó siendo un justo ganador. Apoyado en sus jugadores de mayor experiencia, el equipo de Nelson Villanueva tendrá una inmejorable chance de cerrar la serie en su cancha y meterse en la definición por el segundo título del año.

En el Municipal, Defensores será local ante Deportivo Urdinarrain, con la difícil misión de dar vuelta una ventaja de tres goles que tomaron los Azules en la ida. El equipo de Gonzalo Perrón marcó claras diferencias y las plasmó en la red, dejando sin respuestas al Celeste, que pese a pelear durante todo el partido, no pudo contra un equipo que fue superior.

De acuerdo a lo informado por el presidente de la Liga Departamental, Emiliano Zapata, se aguardará por el estado de las canchas antes de confirmar la programación. “Lamentablemente el tiempo nos está jugando en contra, estamos sumamente ajustados con el calendario y no queremos extendernos más del fin de semana. Pero contra el tiempo no podemos hacer nada, así que evaluaremos pasado el mediodía el estado de las canchas y si continúa el mal tiempo, esa evaluación será hora por hora para tratar de jugar los partidos”.

Cabe recordar que, en caso de que se puedan jugar los encuentros programados para esta noche, las finales están programadas para el jueves y domingo próximos.