Deportivo goleó a Juventud de Feliciano y se metió en cuartos de la Copa Entre Ríos

El equipo de Gonzalo Perrón ganó 4 a 0 con una notable producción de Alfredo Fernández y Gastón Popelka, que fueron decisivos para encaminar el partido. De esta forma, los Azules se medirán ante 25 de Mayo de Victoria.

Deportivo aceleró en el momento justo y goleó a Juventud de Feliciano 4 a 0, con dos goles de Alfredo Fernández –de gran partido-, uno de Gastón Popelka y el restante con un magnífico tiro libre de David Telechea. El equipo de Gonzalo Perrón dio vuelta la serie que lo encontró en desventaja y se clasificó a cuartos de final de la Copa Entre Ríos, donde se medirá contra 25 de Mayo de Victoria, comenzando la serie en Urdinarrain y definiendo como visitante.

En el partido de anoche, los visitantes salieron tranquilos a jugar el partido con un gol de diferencia. Sobre los 5 minutos los de Feliciano tuvieron la apertura, con un soberbio tiro libre de Acevedo que encontró una impresionante respuesta del arquero Jonathan Martínez, que la sacó del ángulo y en el rebote Paniagua la mandó por arriba con todos los de Deportivo implorando.

Deportivo tardó en acomodarse en el partido, recién a los 10 minutos llegó en profundidad por derecha, con una buena corrida de Alfredo Fernández, quien mandó un centro que conectó Canario de cabeza pero la pelota quedó en manos del arquero Vázquez. El partido fue parejo, con Deportivo buscando asumir el protagonismo pero sin claridad en los metros finales de la cancha, mientras que los visitantes se pararon bien atrás y buscaron sorprender de contragolpe cada vez que recuperaron la pelota.

Sin jugar bien, Deportivo siguió buscando y tuvo su premio a los 38, luego de una pelota que mandó Pablo González al área, la bajó Popelka al medio por donde entró Rodrigo Canario para buscar la pelota que pasó de largo y por detrás de todos ingresó Alfredo Fernández para empujarla al fondo del arco y poner la apertura del marcador, que le dio tranquilidad al equipo de Gonzalo Perrón.

Enseguida, de una pelota casi perdida, el Tata Fernández recuperó el balón, se mandó al área y lo bajó Aguirre, el árbitro Moreno marcó penal y fue Gastón Popelka el encargado de darle con derecha, pero el arquero Jorge Vázquez adivinó la intención del goleador y en el rebote Pablo González no alcanzó a definir, perdiendo el Azul una chance inmejorable para ponerse dos goles arriba.

En el complemento Deportivo salió decidido, tuvo la pelota, crecieron las figuras importantes como lo fueron Alfredo Fernández, Emiliano Ochoa y Gastón Popelka. Juventud no tuvo chances de contragolpear y a los 10 minutos llegó el segundo, centro de Ochoa y una estupenda aparición de Gastón Popelka, quien se tomó revancha del penal errado y con un toque certero puso el segundo gol.

Deportivo quiso más, con dos goles y asegurando el paso a la siguiente ronda, los de Perrón fueron a liquidarlo. A los 27 dispuso de dos chances clarísimas, pero en ambas ocasiones el arquero Vázquez apareció para ahogarle el grito primero a Canario y en el rebote a Popelka que llegaba para definir. Hasta que a los 32 llegó el tercero, luego de una fabulosa corrida de Fernández por izquierda, luego de que Canario le bajara la pelota, el Tata le dio al arco y la pelota hizo una rara parábola para sorprender al arquero Fernández y poner el tercer gol de Deportivo, que le dio aire al equipo de Perrón.

Los visitantes no tuvieron respuestas, se quedaron con uno menos por la expulsión de Lavegnine y a la salida de un tiro libre, el Monito Telechea se despachó con un golazo para poner el cuarto, ya cuando el Azul jugaba a voluntad.

Deportivo cerró la llave a su favor y sigue avanzando en la Copa Entre Ríos, donde tendrá en el camino a 25 de Mayo de Victoria.