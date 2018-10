Deportivo pegó primero y sacó una corta diferencia ante 25 de Mayo

Los azules ganaron con un tanto de Gastón Popelka en la primera mitad. Luego tuvieron chances para aumentar, pero no pudieron quebrar al fondo victoriense y viajarán con un gol de ventaja a la revancha del domingo próximo.

Deportivo hizo lo que tenía que hacer. Ganó en su cancha y viajará con ventaja a la revancha del domingo que viene, aunque por lo hecho especialmente en la primera mitad, el equipo de Gonzalo Perrón mereció convertir al menos otro tanto para tener una diferencia algo mayor.

De entrada Deportivo se plantó en campo del rival, manejó la pelota con Alfredo Fernández como volante central y González junto a Ochoa generando juego. Deportivo avisó con un disparo de Exequiel Pérez que pasó por arriba y más tarde con un buen intento de Pablo González, que por derecha ganó y sacó un remate que cruzó toda el área.

Deportivo era superior, presionaba sobre el arco rival y a los 23 llegó la apertura, tras un centro perfecto de Emiliano Ochoa para la entrada franca del goleador Gastón Popelka, que anticipo a todos para poner la apertura del marcador, que el equipo de Perrón mecería por haber hecho mejor las cosas hasta el momento del gol.

Con la ventaja, el Azul siguió jugando mejor, tuvo un par de buenas oportunidades para aumentar, primero con un disparo del Monito Telechea que pasó cerca y más tarde tras un centro de Ochoa que anticipó Mornacco y la pelota pasó cerca de un palo.

Los victorienses mostraron realmente poco, sufrieron ante cada ofensiva de Deportivo, especialmente con dos centrales lentos que perdieron casi siempre contra Popelka y Telechea, mientras que en ofensiva dejaron muy solo a Diego Gálligo, el ex jugador de Juventud Unida que fue la referencia de área de los visitantes.

En el inicio del segundo tiempo Deportivo fue a buscar, tuvo un par de buenas situaciones para aumentar, una con Popelka que desvió un remate desde buena posición y cerca de los 10 minutos con una buena jugada colectiva que armaron desde el medio, la pelota derivó en Telechea que exigió al arquero Galloli.

Con el paso del partido Deportivo fue sintiendo el esfuerzo y la acumulación de partidos. De a poco los visitantes fueron creciendo en el partido, con un buen ingreso al partido de Lima, que se asoció con Gálligo y de a poco 25 de Mayo empezó a llegar con riesgo.

El arquero Bruno Spiazzi fue importante para taparle un mano a mano a Gálligo y casi sobre los 35, de una pelota que Deportivo no sacó desde el fondo, Lima probó al primer palo y de nuevo apareció Spiazzi para quedase con la pelota, ya cuando el partido era más parejo.

Deportivo insistió pero no pudo aumentar la diferencia. En la última Mornacco tuvo el segundo con un cabezazo que pegó en un defensor y se fue al lado del palo. Igualmente se quedó con el triunfo y viaja con esa ventaja para la revancha de la semana que viene en Victoria.