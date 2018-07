Deportivo se lo ganó en el final a Central y se acercó a la punta

Con un gol agónico de Gastón Popelka al minuto 48 del complemento, Deportivo superó 1 a 0 a Central Entrerriano y quedó a tres puntos del líder Independiente.

Deportivo Urdinarrain consiguió un triunfo muy festejado en la tarde fría de Urdinarrain, en un partido muy parejo donde ambos tuvieron chances claras de gol, pero cuando parecía que se repartían los puntos y se iban sin goles, apareció otra vez la gran figura de Gastón Popelka que le dio la victoria al equipo de Perrón en una de las últimas acciones del partido.

En el primer tiempo, ambos sabiendo de las necesidades de conseguir los tres puntos, trataron de ir siempre al frente. Deportivo manejando mejor la pelota y Central apostando a los pelotazos largos buscando a sus delanteros.

Promediando la primera mitad, David Telechea lanzó un pase perfecto adentro para Gastón Popelka, pero el arquero Cesar Horst ganó en el mano a mano y tapó el remate del delantero que ya comenzaba a avisar. Más tarde lo tuvo Sergio Cano que había quedado solo en el área pero cuando sacó el remate cruzado, llegó Sebastián Fernández que se arrojó al piso y mando la pelota al córner.

Después el partido fue más luchado y en el primer tiempo costó encontrar situaciones claras sobre los arcos porque ambas defensas mostraron solidez.

En el complemento el partido no cambió demasiado, mostró siempre a los equipos pensando en el arco rival pero fue Deportivo el que hizo circular mejor la pelota. Se lo perdió Pablo Mohr tras un centro de Maximiliano Suarez desde un tiro libre, el defensor no pudo cabecear bien cuando estaba solo en el área y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Horst.

Por su parte Central Entrerriano siguió apostando a los pases largos buscando a los Fiorotto pero nunca encontraron fisuras en la defensa azul por lo que casi no tuvo chances claras.

Cuando ya iba tiempo de descuento, el partido parecía que moría en un empate que no conformaba a ninguno. Pero en la última acción a los 48 minutos, el arquero Bruno Spiazzi se quedó con la pelota en un avance de Central y decidió apostar a la fórmula de su rival: sacando un pase largo a campo de Central, David Telechea sin tocar la pelota peleó cuerpo a cuerpo con el rival y la bola le quedó a Gastón Popelka que alcanzó a rematar desde la puerta del área al palo derecho ante la mirada de Horst que nada pudo hacer para evitar el gol de Deportivo que se puso 1 a 0 arriba.

Rápidamente Central, herido en su orgullo, fue a buscar en los últimos segundos y lo tuvo tras un centro que le cayó en el área al Gordo Fiorotto pero este desde el área menor definió mal afuera. Ezequiel Fiorotto se excedió en las protestas y vio la tarjeta roja por parte del árbitro Rubén Retamal.

Ganó Deportivo y se acercó. Quedó a tres puntos de Independiente y sueña con poder desafiar al Rojo en un final de campeonato mano a mano.

Ganaron Sarmiento y Juventud Unida

En el Municipal, Sarmiento derrotó a Sud América 2 a 0 con dos goles de Jorge Álvarez en el complemento y sumó un triunfo vital en la pelea de abajo. En la primera mitad, el Suda dispuso de un penal, pero Iván Ojeda le pegó afuera, mientras ue en el complemento la Tromba fue mejor y justificó la victoria con dos buna definiciones de Álvarez.

En el Parque Unzué, Juventud Unida se lo dio vuelta a Isleños Independientes al ganarle 2 a 1. Abrieron la cuenta los de Villa Paranacito por medio de Julio Aullero, enseguida lo empató Luciano Orzo de penal y en el complemento, el zaguero Matías Otero de cabeza puso el triunfo para el Decano.

POSICIONES

Independiente 29

Deportivo Urdinarrain 26

Central Entrerriano 22

Juventud Urdinarrain 21

Central Larroque 19

Juventud Unida 19

Sarmiento 14

Sud América (*) 12

Defensores del Oeste (*) 10

Isleños Independientes 3

(*) Partido suspendido. Definirá el Tribunal de Penas

PRÓXIMA FECHA

Isleños Independientes – Deportivo

Central Entrerriano – Sud América

Juventud Urdinarrain – Juventud Unida

Sarmiento – Central Larroque

Defensores – Independiente