Deportivo, Juventud Urdinarrain y La Vencedora, a cuartos de final

El campeón defensor Deportivo Urdinarrain, Juventud Urdinarrain y La Vencedora clasificaron a cuartos de final, luego de una maratónica jornada que finalizó pasadas las 2.15 de la madrugada en el Estadio Municipal.

En el inicio de la noche en el Estadio Municipal, Deportivo Urdinarrain superó 2 a 0 a Independiente y se aseguró un lugar dentro de los mejores ocho equipos de la Copa Gualeguaychú.

Al cabo de un primer tiempo chato y de pocas emociones, en el complemento llegaron los goles que le dieron el triunfo al equipo que ahora dirige Augusto Spandre, que terminó justificando la diferencia ante un Independiente combativo pero que no pudo generar peligro sobre el arco de Deportivo, sacando algunas jugadas aisladas en el primer tiempo.

En el complemento, a los 5 minutos, Lautaro Pardey abrió la cuenta para Deportivo, luego de una jugada que armaron Exequiel Pérez con David Telechea, tras un rebote corto apareció el juvenil delantero para tocar al gol.

Independiente se adelantó y buscó el empate, pero no pudo complicar al seguro fondo de Deportivo, donde el oficio de Mornacco fue importante en el juego aéreo, mientras que en ofensiva, la velocidad de Telechea siempre fue un problema para el fondo del Rojo.

A los 35 vino el segundo, tras un pelotazo largo que parecía no llevar complicaciones para la última línea de Independiente, sin embargo el zaguero Calveyra dejó corto el rechazo, la pelota le quedó a Telechea que la envió por encima del cuerpo del arquero Crisnejo para otorgarle tranquilidad a los dirigidos por Augusto Spandre.

Enseguida se fue expulsado el lateral Martín Benítez en el Rojo por una falta fuerte sobre Cano y dos minutos después, Kevin Miró vio la roja por una falta sobre Fritzler. A los 41 Independiente tuvo una chance inmejorable para achicar diferencias, luego de un penal que el árbitro Hernán Collaso sancionó sobre Luis kreick. El mismo delantero se encargó de la falta pero su remate se fue por arriba del travesaño del arquero Nicolás Migueles, que en el complemento ocupó el arco de los Azules.

A segunda hora, Juventud Urdinarrain y Sportivo Larroque igualaron 0 a 0 en un pobrísimo partido, resultado que le otorgó la clasificación al Liebrero como líder de su zona, mientras que a última hora, La Vencedora, con tres goles de Ramiro Echepare, derrotó a Central Entrerriano 3 a 1 y pasó de ronda como primero en su grupo. Para Central marcó Ezequiel Fiorotto.

LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Central Larroque – Unión del Suburbio (2° Mejor Segundo)

Juventud Urdinarrain – Juventud Unida

Sarmiento – Deportivo Urdinarrain

La Vencedora – Defensores del Oeste (Mejor Segundo)