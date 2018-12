Deportivo y Juventud Urdinarrain compartirán zona en el Regional Federal

Ayer se conocieron las zonas del próximo Torneo Regional Federal que dará comienzo el último fin de semana de enero. Los dos representantes de la Liga estarán en la Zona 2 de la Región Litoral Sur.

El Consejo Federal confirmó ayer las zonas del Torneo Regional Federal, que se jugará por primera vez y otorgará cuatro ascensos al Federal A.

En las últimas horas se conocieron nuevas deserciones, destacándose la de Atlético Uruguay y Atlético Villa Elisa, dos equipos que tenían su plaza asegurada por venir del Federal B, mientras que con anterioridad habían renunciado Belgrano de Paraná, Arsenal de Viale, Viale FC y Sportivo Urquiza de Paraná, en todos los casos aduciendo motivos económicos.

Asimismo, dentro de las Ligas que homologaron sus carpetas, no figura la Liga de Gualeguaychú, que presentó su carpeta y cumplió con los requerimientos pero en definitiva, no tendrá un representante propio, dado que Deportivo Urdinarrain ocupará la plaza de la Federación Entrerriana por haber ganado la Copa Entre Ríos y Juventud Urdinarrain jugará tras haber ascendido en el último Federal C.

De acuerdo a lo informado por el Consejo Federal, la Región Litoral Sur tendrá cinco zonas, dos con equipos entrerrianos y tres con elencos santafesinos. En la Zona 1 estarán Santa María de Oro, Libertad, Unión de Villa Jardín y Juan Bautista Alberdi de La Criolla, junto a Cosmos de Federación y a Social Achirense de la Liga de Colón. En la Zona 2 jugarán Juventud y Deportivo Urdinarrain, con Unión Agrarios Cerrito, Huracán de Diamante y el representante de la Liga de La Paz.

En la Zona 3 estarán 9 de Julio y Ben Hur de Rafaela, Libertad de Sunchales y Cosmos FC de Santa Fe, en la Zona 4 jugarán Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, Puerto Gral. San Martín de la Liga de San Lorenzo, ADIUR, Coronel Aguirre y Tiro Federal de Rosario y finalmente, en la Zona 5 estarán Colón de San Justo, Argentino de San Carlos Centro, Atlético San Jorge y Atlético Carcarañá.